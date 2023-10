Marcel Schrötter (MV Agusta): "Moto2 es más compleja".

Cuando Sandro Cortese pasó de Moto2 al Mundial de Supersport en 2018 y ganó el título al primer intento con el Team Kallio Yamaha, ya se podía adivinar que la serie GP de nivel medio es una buena escuela para el Mundial basado en la producción. Con Randy Krummenacher (2019), Andrea Locatelli (2020), Dominique Aegerter (2021/22) y Nicolò Bulega este año, todos los títulos desde entonces han sido ganados por ex pilotos de Moto2.

A Marcel Schrötter le gustaría inmortalizarse en esta lista el año que viene. El alemán corrió permanentemente en el Campeonato del Mundo de Moto2 desde 2013 hasta 2022, sin pasar del 8º puesto en la general, en 2018 y 2019 con el equipo Dynavolt Intact GP. El 3er puesto en el Mundial de Supersport de este año con el Team MV Agusta Reparto Corse es, con diferencia, su mejor resultado mundialista.

Schrötter no acepta del todo la afirmación de que los ases de Moto2 son los mejores pilotos de Supersport. "Todos los que luchan en el top-5 del Campeonato del Mundo de Supersport tampoco quedarían mal en Moto2", está convencido el piloto de 30 años. "Bulega tuvo sus momentos estelares en Moto2, pero sólo corrió allí dos años, quién sabe cómo le habría ido en un tercer o cuarto año. Manzi tampoco tuvo nunca el mejor paquete, pero también mostró buenas actuaciones de vez en cuando, por ejemplo en Valencia y Silverstone".

Schrötter continuó: "Moto2 es más compleja. Si no tienes confianza y no puedes explotar todo tu potencial, no acabarás quinto o sexto, sino 16º o 18º, porque la densidad en Moto2 es mayor. Esa es la diferencia con el Campeonato del Mundo de Supersport. Si las cosas no van perfectamente aquí, todavía se puede entrar en el top 10, incluso con nuestro paquete. Del 8º al 10º puesto, la densidad ya no es tan alta como en Moto2".