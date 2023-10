Marcel Schrötter (MV Agusta) : "La Moto2 est plus complexe".

Lorsque Sandro Cortese est passé du Moto2 au championnat du monde Supersport en 2018 et qu'il a remporté d'emblée le titre au sein du team Kallio Yamaha, on pouvait déjà se douter que la série GP moyenne serait une bonne école pour le championnat du monde proche de la série. Avec Randy Krummenacher (2019), Andrea Locatelli (2020), Dominique Aegerter (2021/22) et Nicolò Bulega cette année, tous les titres ont depuis été remportés par d'anciens pilotes de Moto2.

Marcel Schrötter aimerait bien s'immortaliser dans cette liste l'année prochaine. De 2013 à 2022, l'Allemand a couru en permanence dans le championnat du monde Moto2, mais il n'a jamais dépassé la 8e place au classement général, en 2018 et 2019 avec le team Dynavolt Intact GP. La troisième place dans le championnat du monde Supersport de cette année au sein de l'équipe MV Agusta Reparto Corse est de loin son meilleur résultat en championnat du monde.

Schrötter n'accepte pas sans réserve l'affirmation selon laquelle les as du Moto2 sont les meilleurs pilotes de Supersport. "Tous ceux qui se battent dans le top 5 en championnat du monde Supersport ne seraient pas mal non plus en Moto2", affirme le pilote de 30 ans avec conviction. "Bulega a eu ses moments forts en Moto2, mais il n'y a couru que deux ans - qui sait comment les choses se seraient passées pour lui une troisième ou quatrième année. Manzi n'a jamais eu non plus le meilleur package, mais il a aussi montré de temps en temps de fortes performances, par exemple à Valence et à Silverstone".

Schrötter poursuit : "La Moto2 est plus complexe. Si tu n'as pas la confiance nécessaire pour exploiter pleinement ton potentiel, tu ne finis pas cinquième ou sixième, mais seulement 16e ou 18e, car la densité est plus élevée en Moto2. C'est la différence avec le championnat Supersport. Si ça ne se passe pas parfaitement ici, on peut encore se sauver dans le top 10, même avec notre package. A partir de la 8e ou 10e place, la densité n'est plus aussi élevée qu'en Moto2".