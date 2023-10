Marcel Schrötter (MV Agusta): "La Moto2 è più complessa".

Quando Sandro Cortese è passato dalla Moto2 al Campionato del Mondo Supersport nel 2018 e ha vinto il titolo al primo tentativo con il Team Kallio Yamaha, si poteva già intuire che la serie GP di medio livello è una buona scuola per il Campionato del Mondo di produzione. Con Randy Krummenacher (2019), Andrea Locatelli (2020), Dominique Aegerter (2021/22) e Nicolò Bulega quest'anno, tutti i titoli da allora sono stati vinti da ex piloti della Moto2.

Marcel Schrötter vorrebbe immortalarsi in questo elenco l'anno prossimo. Il tedesco ha corso stabilmente nel Campionato del Mondo Moto2 dal 2013 al 2022, senza mai andare oltre l'8° posto assoluto, nel 2018 e nel 2019 con il team Dynavolt Intact GP. Il 3° posto nel Campionato mondiale Supersport di quest'anno con il Team MV Agusta Reparto Corse è di gran lunga il suo miglior risultato nel Mondiale.

Schrötter non accetta pienamente l'affermazione che gli assi della Moto2 siano i migliori piloti della Supersport. "Tutti quelli che lottano nella top-5 del Campionato del Mondo Supersport non farebbero brutta figura nemmeno in Moto2", è convinto il 30enne. "Bulega ha avuto i suoi momenti migliori in Moto2, ma vi ha corso solo per due anni: chissà come sarebbe andata per lui in un terzo o quarto anno. Anche Manzi non ha mai avuto il pacchetto migliore, ma di tanto in tanto ha fatto vedere delle belle prestazioni, ad esempio a Valencia e a Silverstone".

Schrötter ha continuato: "La Moto2 è più complessa. Se non hai fiducia e non riesci a sfruttare appieno il tuo potenziale, non arriverai quinto o sesto, ma solo 16° o 18°, perché la densità in Moto2 è maggiore. Questa è la differenza con il Campionato del Mondo Supersport. Se qui le cose non vanno alla perfezione, si può comunque entrare nella top 10, anche con il nostro pacchetto. Dall'8° al 10° posto, la densità non è più così alta come in Moto2".