Marcel Schrötter (MV Agusta): "A Moto2 é mais complexa".

Quando Sandro Cortese mudou da Moto2 para o Campeonato do Mundo de Supersport em 2018 e ganhou o título na primeira tentativa com a Team Kallio Yamaha, já se podia adivinhar que a série GP de nível médio é uma boa escola para o Campeonato do Mundo baseado na produção. Com Randy Krummenacher (2019), Andrea Locatelli (2020), Dominique Aegerter (2021/22) e Nicolò Bulega este ano, todos os títulos desde então foram conquistados por ex-pilotos de Moto2.

Marcel Schrötter gostaria de se imortalizar nesta lista no próximo ano. O alemão andou permanentemente no Campeonato do Mundo de Moto2 de 2013 a 2022, nunca indo além do 8º lugar na geral, em 2018 e 2019 com a equipa Dynavolt Intact GP. O 3º lugar no Campeonato do Mundo de Supersport deste ano com a equipa MV Agusta Reparto Corse é de longe o seu melhor resultado no Campeonato do Mundo.

Schrötter não aceita totalmente a afirmação de que os ases de Moto2 são os melhores pilotos de Supersport. "Todos os que lutam no top-5 do Campeonato do Mundo de Supersport também não ficariam mal na Moto2", está convencido o piloto de 30 anos. "Bulega teve os seus pontos altos na Moto2, mas só andou lá durante dois anos - quem sabe como teria sido para ele num terceiro ou quarto ano. Manzi também nunca teve o melhor pacote, mas também mostrou fortes desempenhos de vez em quando, por exemplo, em Valência e Silverstone."

Schrötter continuou: "A Moto2 é mais complexa. Se não tiveres confiança e conseguires explorar todo o teu potencial, não vais acabar em quinto ou sexto, mas apenas em 16º ou 18º, porque a densidade na Moto2 é maior. Essa é a diferença para o Campeonato do Mundo de Supersport. Se as coisas não correrem na perfeição aqui, ainda é possível ficar entre os 10 primeiros, mesmo com o nosso pacote. Do 8º ao 10º lugar, a densidade já não é tão elevada como na Moto2."