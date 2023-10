Enfin : le retour d'Oli Bayliss après trois mois

Depuis sa chute lors de la Superpole à Donington Park début juillet, Oli Bayliss souffrait de douleurs à l'épaule gauche. Le traitement conservateur n'ayant apporté aucune amélioration, le jeune homme de 20 ans a dû se faire opérer pour réparer les dommages causés à l'appareil ligamentaire.

Bayliss a manqué les courses d'Imola, Most, Magny-Cours, Aragón et Portimão, où il a été remplacé par Andreas Kofler et John McPhee au sein du team Ducati D34G. Le fait qu'il ait été absent pendant presque la moitié de la saison explique sa timide 20e place (26 points) au classement général.

Pour la finale de la saison à Jerez, le fils de la légende du Superbike Troy Bayliss a reçu le feu vert de ses médecins traitants. Il doit toutefois encore obtenir l'autorisation des médecins de course avant la première séance d'entraînement. "Je suis assez excité et j'ai hâte de retrouver l'équipe", a avoué Bayliss. "J'ai fait de la moto il y a quelques jours et mon épaule se sentait bien. Nous allons voir ce que nous pouvons faire en piste le week-end de la course. Je ne suis jamais allé à Jerez et j'ai hâte de terminer l'année avec Davide et le reste de l'équipe".

Le chef d'équipe Davide Giugliano, un ancien coéquipier de Troy Bayliss, attend également avec impatience le retour d'Oli. "Je suis très heureux de son retour, il est notre pilote officiel. Nous avons toujours espéré le revoir avant la fin de la saison. Jerez sera en quelque sorte un deuxième début pour lui, mais je suis sûr que cela l'aidera beaucoup à se remettre en selle".