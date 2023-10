Infine: ritorno di Oli Bayliss dopo tre mesi

Da quando è caduto in Superpole a Donington Park all'inizio di luglio, Oli Bayliss è stato tormentato dal dolore alla spalla sinistra. Poiché il trattamento conservativo non ha portato alcun miglioramento, il ventenne ha dovuto sottoporsi a un'operazione per riparare il danno all'apparato legamentoso.

Bayliss ha saltato le gare di Imola, Most, Magny-Cours, Aragona e Portimão, dove è stato sostituito da Andreas Kofler e John McPhee nel Ducati Team D34G. Il fatto che abbia saltato quasi metà della stagione spiega il suo modesto 20° posto (26 punti) nella classifica generale.

Per il finale di stagione a Jerez, il figlio della leggenda della superbike Troy Bayliss ha ottenuto il via libera dai suoi medici curanti. Tuttavia, deve ancora ottenere l'autorizzazione dai medici di gara prima della prima sessione di prove. "Sono molto eccitato e non vedo l'ora di incontrare di nuovo la squadra", ha ammesso Bayliss. "Ho guidato la moto qualche giorno fa e la spalla si sentiva bene. Vedremo cosa riusciremo a fare in pista nel weekend di gara. Non sono mai stato a Jerez prima d'ora e non vedo l'ora di finire l'anno con Davide e il resto della squadra".

Anche il boss del team Davide Giugliano, ex compagno di squadra di Troy Bayliss, attende con ansia il ritorno di Oli. "Sono molto contento del suo ritorno, è il nostro pilota ufficiale. Abbiamo sempre sperato di rivederlo prima della fine della stagione. Jerez sarà in un certo senso un secondo debutto per lui, ma sono sicuro che lo aiuterà molto a rientrare nel giro".