Finalmente: Regresso de Oli Bayliss ao fim de três meses

Oli Bayliss teve de esperar muito tempo por este momento. Depois de falhar cinco reuniões do Campeonato do Mundo de Supersport de 2023, o piloto da Ducati vai celebrar o seu regresso no final da época em Jerez.

Desde o seu acidente na Superpole em Donington Park no início de julho, Oli Bayliss tem sido atormentado por dores no ombro esquerdo. Como o tratamento conservador não trouxe qualquer melhoria, o jovem de 20 anos teve de ser submetido a uma operação para reparar os danos nos ligamentos.

Bayliss falhou as corridas de Imola, Most, Magny-Cours, Aragão e Portimão, onde foi substituído por Andreas Kofler e John McPhee na Ducati Team D34G. O facto de ter perdido quase metade da época explica o seu modesto 20º lugar (26 pontos) na classificação geral.

Para o final da época em Jerez, o filho da lenda das superbikes Troy Bayliss recebeu luz verde dos seus médicos. No entanto, ainda tem de obter autorização dos médicos da corrida antes da primeira sessão de treinos. "Estou muito entusiasmado e ansioso por voltar a encontrar a equipa", admitiu Bayliss. "Andei com a mota há alguns dias e senti-me bem no ombro. Veremos o que podemos fazer na pista no fim de semana de corrida. Nunca estive em Jerez antes e estou ansioso por terminar o ano com o Davide e o resto da equipa."

O chefe de equipa Davide Giugliano, antigo colega de equipa de Troy Bayliss, também aguarda ansiosamente o regresso de Oli. "Estou muito feliz com o seu regresso, ele é o nosso piloto oficial. Sempre esperámos vê-lo de volta antes do final da época. Jerez vai ser, de certa forma, uma segunda estreia para ele, mas tenho a certeza que o vai ajudar muito a voltar ao ritmo das coisas."