Meilleure équipe : Ten Kate vise un troisième titre consécutif

Seul Stefano Manzi du team Yamaha Ten Kate a pu tenir tête à Nicolò Bulega pendant une grande partie du championnat du monde Supersport 2024, mais le pilote Aruba.it Ducati a été couronné champion du monde avant la fin à Portimão et a ainsi permis à Ducati de remporter le classement des constructeurs. Seule la décision concernant la meilleure équipe doit encore être prise lors de la finale à Jerez le week-end prochain.

Et pour cette discipline, Aruba.it Ducati n'est qu'un troisième choix, car les résultats des deux pilotes d'une équipe sont pris en compte ! Le classement est mené par Ten Kate (513 p.) devant MV Agusta (461) et Aruba.it (453 p.). Avec deux courses et deux pilotes, un maximum de 90 points peut être gagné lors d'un week-end de course, avec un seul pilote, un maximum de 50 points.

Avec Dominique Aegerter, Ten Kate a remporté le classement par équipe en 2021 et 2022. Les chances de remporter une troisième victoire consécutive sont désormais bonnes. "Malheureusement, c'est déjà le dernier week-end de course de la saison. La course est toujours ce que nous aimons le plus et c'est dommage que ce soit le dernier de l'année", regrette le team manager Kervin Bos. "Jusqu'à présent, la saison a été très bonne et l'enjeu de cette course est également important. Nous ferons de notre mieux pour remporter le championnat par équipe pour la troisième fois consécutive. Nous espérons que les deux pilotes marqueront beaucoup de points et nous devrions alors pouvoir remporter à nouveau le titre".

La récente performance montante de Jorge Navarro a aidé l'équipe néerlandaise à Portimão à augmenter son avance à un confortable 52 points. "Stefano a été fondamentalement solide tout au long de la saison et nous nous attendons à ce que cette tendance se poursuive avec lui", a déclaré Bos. "Jorge aime Jerez et à Portimão, il est monté sur le podium pour la première fois, nous espérons donc pouvoir terminer la saison avec lui de cette manière".