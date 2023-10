La squadra migliore: Ten Kate vuole il terzo titolo consecutivo

Con Nicolò Bulega, la Ducati potrebbe vincere per la prima volta quest'anno il campionato mondiale Supersport, sia per i piloti che per i costruttori. Per la classifica a squadre, invece, Ten Kate Yamaha è la favorita.

Solo Stefano Manzi del team Ten Kate Yamaha è stato in grado di tenere testa a Nicolò Bulega per gran parte del Campionato Mondiale Supersport 2024, ma il pilota Aruba.it Ducati è stato incoronato campione del mondo in anticipo a Portimão, conquistando così anche il campionato costruttori per la Ducati. Resta solo da decidere quale sarà la squadra migliore nella finale di Jerez del prossimo fine settimana.

E per questa disciplina, Aruba.it Ducati è solo la terza scelta, perché i risultati di entrambi i piloti di una squadra sono inclusi qui! La classifica è guidata da Ten Kate (513 p.) davanti a MV Agusta (461) e Aruba.it (453 p.). Con due gare e due piloti, è possibile conquistare un massimo di 90 punti in un weekend di gara, mentre con un solo pilota si può arrivare a un massimo di 50 punti.

Con Dominique Aegerter, Ten Kate ha vinto la classifica a squadre nel 2021 e nel 2022. Ora ci sono buone possibilità di ottenere la terza vittoria consecutiva. "Purtroppo è già l'ultimo weekend di gara della stagione. La corsa è ancora ciò che amiamo di più ed è un peccato che sia l'ultima di quest'anno", si rammarica il team manager Kervin Bos. "È stata un'ottima stagione finora e la posta in gioco è alta anche in questa gara. Faremo del nostro meglio per vincere il campionato a squadre per la terza volta consecutiva. Speriamo che entrambi i piloti riescano a segnare molti punti, così saremo in grado di vincere di nuovo il titolo".

Le recenti prestazioni di Jorge Navarro hanno aiutato la squadra olandese a estendere il proprio vantaggio a 52 punti a Portimão. "Stefano è stato solido per tutta la stagione e ci aspettiamo che questa tendenza continui con lui", ha commentato Bos. "A Jorge piace Jerez e Portimão è stata la sua prima volta sul podio, quindi speriamo di poter concludere la stagione con lui in questo modo".