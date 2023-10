Melhor equipa: Ten Kate quer o terceiro título consecutivo

Com Nicolò Bulega, a Ducati pode vencer o campeonato de pilotos e de construtores do Campeonato do Mundo de Supersport pela primeira vez este ano. No entanto, para a classificação por equipas, a Ten Kate Yamaha é a favorita.

Apenas Stefano Manzi, da equipa Ten Kate Yamaha, foi capaz de fazer frente a Nicolò Bulega durante grande parte do Campeonato do Mundo de Supersport 2024, mas o piloto da Aruba.it Ducati foi coroado campeão do mundo mais cedo em Portimão, conquistando assim também o campeonato de construtores para a Ducati. Apenas a decisão sobre a melhor equipa está ainda por tomar na final em Jerez, no próximo fim de semana.

E para esta disciplina, a Aruba.it Ducati é apenas a terceira escolha, porque os resultados de ambos os pilotos de uma equipa estão incluídos aqui! A classificação é liderada por Ten Kate (513 p.), à frente de MV Agusta (461) e Aruba.it (453 p.). Com duas corridas e dois pilotos, um máximo de 90 pontos podem ser ganhos num fim de semana de corrida, com apenas um piloto um máximo de 50 pontos.

Com Dominique Aegerter, Ten Kate ganhou a classificação por equipas em 2021 e 2022. Agora as hipóteses são boas para conquistar a terceira vitória consecutiva. "Infelizmente, já é o último fim de semana de corrida da temporada. As corridas continuam a ser o que mais gostamos e é uma pena que seja a última deste ano", lamenta o chefe de equipa Kervin Bos. "Tem sido uma época muito boa até agora e há muita coisa em jogo nesta corrida também. Vamos dar o nosso melhor para ganhar o campeonato de equipas pela terceira vez consecutiva. Esperamos que ambos os pilotos consigam marcar muitos pontos e, assim, poderemos conquistar novamente o título."

O recente desempenho ascendente de Jorge Navarro ajudou a equipa holandesa a aumentar a sua vantagem para uns confortáveis 52 pontos em Portimão. "O Stefano tem sido sólido como uma rocha durante toda a época e esperamos que esta tendência se mantenha com ele", comentou Bos. "O Jorge gosta de Jerez e Portimão foi a sua primeira vez no pódio, por isso esperamos poder terminar a época com ele desta forma."