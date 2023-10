Marcel Schrötter : première victoire en SSP à la dernière tentative ?

Depuis la deuxième manche à Portimão, Marcel Schrötter est assuré de terminer troisième du championnat du monde Supersport 2023. Le pilote MV Agusta a ainsi obtenu le meilleur classement de sa carrière en championnat du monde lors de sa saison rookie. En 22 courses, le Bavarois a obtenu six deuxièmes places et une troisième, il n'a manqué le top 5 que six fois et n'a jamais terminé moins bien que huitième.

Les lecteurs de SPEEDWEEK.com savent depuis le 9 octobre que le pilote de 30 ans sera également au départ l'année prochaine avec le constructeur italien. L'approche de Schröetter pour la finale de la saison à Jerez est en conséquence : d'une part, elle sert à préparer la saison prochaine et, d'autre part, il espère remporter la victoire qui lui manque encore.

"C'est dommage que la saison soit passée si vite. Je pourrais facilement faire deux ou trois courses de plus", estime Schrötter, qui était habitué à beaucoup plus de week-ends de course en Moto2. "Malgré tout, j'ai hâte d'y être, notamment parce que Jerez est un circuit que je connais très bien. Ce sera aussi intéressant parce que nous voulons essayer quelques petites choses sur la moto qui pourraient être intéressantes pour l'année prochaine. Je suis très curieux de voir comment ces choses vont fonctionner et à quoi cela va ressembler. Dans cette optique, il est important de recueillir des données et des informations afin de prendre une certaine direction pour la saison prochaine. De plus, nous avons encore un test à Portimão la semaine prochaine, qui devrait servir le même objectif".

Schrötter poursuit : "Mais pour l'instant, il y a la finale de la saison au programme, où je vais tout donner pour être au moins sur le podium des deux courses, et j'espère que nous pourrons nous battre un peu plus sérieusement pour la victoire".