Marcel Schrötter: prima vittoria in SSP all'ultimo tentativo?

Anche prima della finale di Jerez, Marcel Schrötter si è già assicurato il terzo posto nel Campionato del Mondo. Il bavarese ha già in mente la sua seconda stagione con MV Agusta per questo fine settimana, ma spera anche nella sua prima vittoria in Supersport.

Dopo il secondo round di Portimão, Marcel Schrötter si è confermato terzo nel Campionato Mondiale Supersport 2023. Il pilota MV Agusta ha così ottenuto il miglior piazzamento nel Campionato del Mondo della sua carriera nella sua stagione da esordiente. In 22 gare, il bavarese ha ottenuto sei secondi e un terzo posto, ha mancato la top five solo sei volte e non è mai andato oltre l'ottavo posto al traguardo.

I lettori di SPEEDWEEK.com sanno dal 9 ottobre che il 30enne gareggerà anche il prossimo anno con il costruttore italiano. L'approccio di Schrötter al finale di stagione a Jerez è di conseguenza: da un lato serve come preparazione per la prossima stagione, dall'altro spera nella vittoria che ancora manca.

"È un peccato che la stagione sia passata così in fretta. Avrei potuto fare tranquillamente altre due o tre gare", dice Schrötter, che in Moto2 era abituato a un numero maggiore di weekend di gara. "Tuttavia, non vedo l'ora, anche perché Jerez è una pista che conosco molto bene. Sarà interessante anche perché vogliamo provare alcune piccole cose sulla moto che potrebbero essere interessanti per il prossimo anno. Sono molto curioso di vedere come funzioneranno queste cose e come sarà l'insieme. A questo proposito, è importante raccogliere dati e informazioni per avere una direzione certa per la prossima stagione. Inoltre, la prossima settimana abbiamo un altro test a Portimão, che dovrebbe servire allo stesso scopo".

Schrötter ha continuato: "Ma per ora, il finale di stagione è all'ordine del giorno, dove darò il massimo per salire almeno sul podio in entrambe le gare, e spero di poter lottare per la vittoria un po' più seriamente."