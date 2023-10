Marcel Schrötter: Primeira vitória na SSP na última tentativa?

Mesmo antes da final em Jerez, Marcel Schrötter já tem assegurado o terceiro lugar no Campeonato do Mundo. O bávaro já tem em mente a sua segunda temporada com a MV Agusta neste fim de semana, mas também espera a sua primeira vitória nas Supersport.

Desde a segunda ronda em Portimão, Marcel Schrötter foi confirmado como terceiro no Campeonato do Mundo de Supersport de 2023. O piloto da MV Agusta alcançou assim o melhor lugar no Campeonato do Mundo da sua carreira na sua época de estreia. Em 22 corridas, o bávaro alcançou seis segundos e um terceiro lugar, só falhou os cinco primeiros seis vezes e nunca foi pior do que o oitavo lugar no final.

Os leitores do SPEEDWEEK.com sabem desde 9 de outubro que o piloto de 30 anos também vai competir com o construtor italiano no próximo ano. A abordagem de Schrötter ao final da época em Jerez é a seguinte: por um lado, serve de preparação para a próxima época, ao mesmo tempo que espera a vitória que ainda falta.

"É uma pena que a época tenha passado tão depressa. Podia facilmente fazer mais duas ou três corridas", diz Schrötter, que estava habituado a muito mais fins-de-semana de corrida na Moto2. "No entanto, estou ansioso, também porque Jerez é uma pista que conheço muito bem. Também vai ser interessante porque queremos experimentar algumas pequenas coisas na mota que podem ser interessantes para o próximo ano. Estou muito curioso para ver como é que estas coisas vão funcionar e como vai ser o conjunto. A este respeito, é importante recolher dados e informações para ter uma direção certa para a próxima época. Além disso, temos outro teste na próxima semana em Portimão, que deverá servir o mesmo objetivo."

Schrötter continuou: "Mas, por agora, o final da época está na ordem do dia, onde vou dar tudo para, pelo menos, estar no pódio em ambas as corridas, e espero que possamos lutar pela vitória um pouco mais seriamente."