Jerez, FP1: Pista húmida - apenas cinco pilotos se atreveram a enfrentá-la

O vice-campeão de Supersport 300, Jose Perez Gonzalez, wildcard do Team D34G Ducati, fez uma volta de instalação no início da sessão de 45 minutos e depois regressou às boxes.



Após dez minutos, o piloto wildcard Miguel Pons efectuou a primeira volta cronometrada com 2:07 min e depois aumentou para 2:03 min, com os restantes a aguardarem que a pista secasse mais.



Pons estabeleceu o inconsequente melhor tempo de 2:00.293 min, para além dele apenas Debise, Spinelli, Perez Gonzalez e Taccini podem gabar-se de ter um tempo.

Campeonato do Mundo de Supersport em Jerez, FP1: Pos Piloto Moto Tempo Diferencial 1. Miguel Pons (E) Yamaha 2:00,450 min 2. Valentin Debise (F) Yamaha 2:00,656 + 0,206 seg 3. Nicolas Spinelli (I) Yamaha 2:02,001 + 1,551 4. Jose-Luis Perez(E) Ducati 2:02,831 + 2,381 5. Leonardo Taccini (I) Kawasaki 2:05,020 + 4,570 6. Oliver Bayliss (AUS) Ducati 2:07,121 + 6,671 7. Tarran Mackenzie (GB) Honda 8. Raffaele De Rosa (I) Ducati 9. Emanuele Pusceddu (I) Yamaha 10. Jorge Navarro (E) Yamaha 11. Nicolo Bulega (I) Ducati 12. Gabriele Giannin (I) Kawasaki 13. Melvin van der Voort (NL) Yamaha 14. Filippo Fuligni (I) Yamaha 15. Marcel Schrötter (D) MV Agusta 16. Apiwath Wongthananon (TH) Yamaha 17. Ibrahim Norrodin (MY) Honda 18. Glenn van Straalen (NL) Yamaha 19. Simone Corsi (I) Yamaha 20. Lorenzo Dalla Porta (I) Yamaha 21. Ondrej Vostatek (CZ) Triunfo 22. Anupab Sarmoon (TH) Yamaha 23. Bahattin Sofuoglu (TR) MV Agusta 24. Yari Montella (I) Ducati 25. Can Öncü (TR) Kawasaki 26. Stefano Manzi (I) Yamaha 27. Federico Caricasulo (I) Ducati 28. Niki Tuuli (FIN) Triumph 29. Yeray Ruiz (E) Yamaha 30. Khairul Idham Pawi (MY) Honda 31. Adrian Huertas (E) Kawasaki