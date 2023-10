Jerez, FP2 : Le champion du monde domine, Schrötter quatrième

La pluie qui s'est abattue sur Jerez jeudi et pendant la nuit a rendu les premiers essais libres du matin insignifiants. Seuls cinq des 31 pilotes Supersport se sont aventurés sur la piste dans des conditions humides et le meilleur temps du pilote invité Miguel Pons (2:00,293 min) n'avait aucune signification - l'Espagnol pilote d'ailleurs pour le team Yamaha au nom approprié 'Zeus Motorsport'.

La deuxième séance d'essais s'est déroulée à 13 heures, heure locale, et les conditions se sont nettement améliorées. Certes, il y avait encore des endroits humides dans tous les secteurs, mais le soleil brillait et la ligne idéale était en grande partie sèche. Mais les conditions étaient trompeuses, comme l'a montré la chute d'Ondrej Vostatek (Triumph) sur le out-lap.

En 1:48,793 min lors de son premier tour volant, Adrian Huertas (Kawasaki) a réalisé 12 secondes de mieux que le matin en partant de zéro et les conditions se sont améliorées au fil des tours. L'Espagnol a été le pilote dominant pendant le premier quart d'heure, menant parfois de plus de 1,5 sec. Après 15 minutes, Valentine Debise (Yamaha) s'est rapprochée à 0,4 sec du pilote Kawasaki, tandis que Marcel Schrötter était troisième à 0,7 sec avec sa MV Agusta.

Puis le champion du monde Nicolò Bulega a pris les commandes et s'est placé en tête avec un temps de 1:45,751 min alors qu'il ne restait que 25 minutes. Mais le pilote Ducati était encore loin des records - le record du tour avait été établi en 2021 par Dominique Aegerter sur Yamaha en 1:42,329 min.

Par la suite, Bulega et le vice-champion Stefano Manzi (Yamaha) se sont poussés en duel à distance pour réaliser des temps de plus en plus rapides. Mais en 1:44,953 min, seul le pilote Ducati est resté sous la barre des 1:45 min.

Au cours des dix dernières minutes, la plupart des virages étaient complètement secs et les pilotes sont entrés en piste avec des pneus neufs pour leur dernière tentative. C'est l'as de Barni Yari Montella (Ducati) qui a ouvert le bal avec le tour le plus rapide provisoire en 1:44,467 min. En 1:43,171 min, c'est à nouveau Bulega qui a réalisé le premier temps au tour sérieux - l'Italien mène de 1,3 sec devant Montella, Can Öncü (Kawasaki) et Federico Caricasulo (Ducati).

Le meilleur temps de Bulega a résisté à toutes les attaques durant les cinq dernières minutes. Montella a pris la deuxième place à 0,6 seconde et Manzi la troisième. Marcel Schrötter a occupé une place dans le top 6 pendant toute la séance d'entraînement. Le Bavarois s'est assuré la quatrième place grâce à son dernier tour en 1:44,110 min.

L'invité et vice-président de l'IDM Melvin van der Voort a échoué au virage 13 après seulement douze minutes en raison d'un problème technique sur sa Yamaha. Ce n'est que peu avant la fin que le Néerlandais a repris la piste pour remonter à une solide huitième place.