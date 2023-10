Jerez, FP2: il campione del mondo domina, Schrötter quarto

A causa della pioggia di giovedì e della notte a Jerez, le prime sessioni di prove libere del mattino non hanno avuto alcun significato. In condizioni di bagnato, solo cinque dei 31 piloti Supersport si sono avventurati in pista, e il miglior tempo di 2:00.293 min fatto segnare dall'ospite titolare Miguel Pons non ha avuto alcun significato - lo spagnolo, tra l'altro, corre per il team Yamaha con il nome appropriato "Zeus Motorsport".

La seconda sessione di prove si è svolta alle 13:00 ora locale e le condizioni sono migliorate notevolmente. Sebbene ci fossero ancora chiazze di umidità in tutti i settori, il sole splendeva e la linea di gara era in gran parte asciutta. Ma le condizioni erano ingannevoli, come ha dimostrato la caduta di Ondrej Vostatek (Triumph) all'uscita del giro.

Nel suo primo giro di lancio, Adrian Huertas (Kawasaki) ha girato in 1'48.793 min. con un tempo di 12 secondi più veloce rispetto alla mattina, e a ogni giro le condizioni sono migliorate. Lo spagnolo è stato il pilota dominante nel primo quarto d'ora, con un vantaggio di oltre 1,5 secondi. Dopo 15 minuti Valentine Debise (Yamaha) era a soli 0,4 secondi dal pilota Kawasaki, mentre Marcel Schrötter era terzo a 0,7 secondi con la sua MV Agusta.

Poi il campione del mondo Nicolò Bulega ha preso il comando e, a 25 minuti dalla fine, è passato in testa con un 1:45.751min. Ma anche il pilota della Ducati era ancora lontano dai record: il record sul giro era stato stabilito nel 2021 da Dominique Aegerter su Yamaha in 1:42.329min.

Da quel momento in poi, Bulega e il secondo classificato Stefano Manzi (Yamaha) si sono sfidati a colpi di tempi sempre più veloci. Ma in 1:44.953 minuti solo il pilota della Ducati è rimasto sotto il limite di 1:45 minuti.

Negli ultimi dieci minuti la maggior parte delle curve era completamente asciutta e i piloti sono usciti con gomme nuove per l'ultimo tentativo. L'asso di Barni Yari Montella (Ducati) ha iniziato con il giro più veloce provvisorio in 1:44.467 minuti. Ma in 1:43.171 min Bulega ha fatto segnare il primo tempo serio - l'italiano è in testa con 1,3 secondi di vantaggio su Montella, Can Öncü (Kawasaki) e Federico Caricasulo (Ducati).

Il miglior tempo di Bulega ha resistito a tutti gli attacchi degli ultimi cinque minuti. Il secondo posto, a 0,6 secondi di distanza, è andato a Montella, con Manzi terzo. Marcel Schrötter ha trascorso l'intera sessione di prove tra i primi sei, con il suo ultimo giro in 1:44.110 min il bavarese si è assicurato il quarto posto.

Il pilota ospite e secondo classificato della IDM Melvin van der Voort è rimasto bloccato alla curva 13 per un problema tecnico alla sua Yamaha dopo soli dodici minuti. L'olandese è tornato in pista solo poco prima della fine ed è risalito fino a un solido ottavo posto.