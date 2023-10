Jerez, FP2: Campeão do Mundo domina, Schrötter é quarto

O Campeão do Mundo Nicolò Bulega (Ducati) dominou o primeiro dia de treinos do Campeonato do Mundo de Supersport 2023 em Jerez. Enquanto Marcel Schrötter (MV Agusta) foi quarto, o vice-campeão da IDM, Melvin van der Voort (Yamaha), foi convincente no 8º lugar.

Como choveu na quinta-feira e durante a noite em Jerez, as primeiras sessões de treinos livres da manhã foram inconsequentes. Em condições de chuva, apenas cinco dos 31 pilotos de Supersport se aventuraram na pista, o melhor tempo de 2:00.293 min estabelecido pelo piloto convidado Miguel Pons não teve qualquer significado - o espanhol, aliás, corre pela equipa Yamaha com o nome apropriado "Zeus Motorsport".

A segunda sessão de treinos teve lugar às 13:00 horas locais e as condições melhoraram consideravelmente. Embora ainda houvesse manchas de humidade em todos os sectores, o sol brilhava e a linha de corrida estava praticamente seca. Mas as condições eram enganadoras, como demonstrou uma queda na volta de saída de Ondrej Vostatek (Triumph).

Em 1m48,793s na sua primeira volta, Adrian Huertas (Kawasaki) foi 12 segundos mais rápido do que de manhã e a cada volta as condições melhoravam. O espanhol foi o piloto dominante no primeiro quarto de hora, liderando por mais de 1,5 segundos em algumas ocasiões. Após 15 minutos Valentine Debise (Yamaha) estava a 0,4 segundos do piloto da Kawasaki, Marcel Schrötter estava a 0,7 segundos em terceiro com a sua MV Agusta.

Depois, o Campeão do Mundo Nicolò Bulega assumiu o comando e, a 25 minutos do fim, passou para a liderança com 1:45.751min. Mas mesmo o piloto da Ducati ainda estava longe dos recordes - o recorde de volta foi estabelecido em 2021 por Dominique Aegerter na Yamaha em 1:42.329 min.

A partir daí, Bulega e o segundo classificado, Stefano Manzi (Yamaha), empurraram-se um ao outro para tempos cada vez mais rápidos. Mas em 1:44,953 minutos apenas o piloto da Ducati ficou abaixo da marca de 1:45 minutos.

Nos últimos dez minutos, a maioria das curvas estavam completamente secas e os pilotos saíram com pneus novos para a sua última tentativa. O ás de Barni Yari Montella (Ducati) começou com a volta mais rápida provisória em 1:44.467 min. Mas em 1:43,171 min Bulega voltou a marcar a primeira volta a sério - o italiano lidera com 1,3 segundos de vantagem sobre Montella, Can Öncü (Kawasaki) e Federico Caricasulo (Ducati).

O melhor tempo de Bulega resistiu a todos os ataques nos últimos cinco minutos. O segundo lugar, com 0,6 segundos de atraso, foi para Montella, com Manzi em terceiro. Marcel Schrötter passou toda a sessão de treinos entre os seis primeiros, com a sua última volta em 1:44.110 min, o bávaro garantiu o quarto lugar.

O convidado e vice-campeão da IDM, Melvin van der Voort, ficou preso na curva 13 com um problema técnico na sua Yamaha após apenas doze minutos. O holandês só voltou à pista pouco antes do final e subiu para um sólido oitavo lugar.