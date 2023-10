Marcel Schrötter (MV Agusta) : "Il faut arrêter".

Les quatre premières positions du classement général sont déjà connues avant la finale de Jerez. Nicolo Bulega (Aruba.it Ducati) a remporté le championnat du monde Supersport 2023 devant Stefano Manzi (Ten Kate Yamaha), Marcel Schrötter (MV Agusta) et Federico Caricasulo (Althea Ducati).

Lors de la FP1 du vendredi matin, seuls cinq pilotes ont effectué quelques tours, car la piste était mouillée après la pluie de la nuit précédente et les prévisions météo étaient bonnes pour l'après-midi. Le soleil brille depuis 12 heures dans le sud de l'Espagne et les pilotes Supersport ont trouvé des conditions correctes lors de la FP2.

Bulega a dominé la deuxième séance d'entraînement et a devancé de 0,628 sec le deuxième Yari Montella (Barni Ducati), Schrötter, quatrième, a perdu 9/10 sec.

Le Bavarois a été particulièrement touché par cette FP1 inutile, car il n'avait jamais roulé avec la MV Agusta à Jerez. "Nous avons commencé avec la base de la dernière course à Portimao, car nous n'avons pas de référence de l'année précédente", a expliqué Marcel lors de sa rencontre avec SPEEDWEEK.com. "L'objectif doit être qu'à un moment donné, nous ne changions les choses que millimètre par millimètre et que nous ne cherchions pas toujours quelque chose".

Le troisième du championnat du monde est satisfait de sa quatrième place, près d'une seconde de retard sur Bulega lui donne à réfléchir. "0,9 seconde de retard, c'est fou comme ils sont rapides", a constaté Schrötter. "Nous avons vu à plusieurs reprises cette année que lui et son équipe ont une vitesse de base incroyable. Cela signifie qu'il est extrêmement à l'aise et que le package de base lui convient. C'est quelque chose qui s'acquiert en hiver avec des tests corrects. Il était aussi présent à Jerez pour les tests, ils ont des données. Manzi aussi, ça aide. Si je compte sur le deuxième, nous sommes bien placés. J'ai malheureusement eu du trafic à la fin et je n'ai eu qu'un seul tour, pour ce temps. De ce point de vue, c'est bon".

Schrötter s'est entre-temps accommodé de la règle d'équilibre, telle qu'elle s'applique à MV Agusta depuis Magny-Cours début septembre. "J'étais juste un peu déçu sur le moment, car j'avais un bon feeling", a remarqué le pilote de 30 ans. "Mais il faut aussi être juste, nous ne sommes pas plus lents. Nous pouvons dépasser si nous sortons bien du virage et si nous avons du vent. Nous avons toujours une bonne accélération. Si la FIM voit les données et pense que c'est juste, alors c'est juste. Il faut arrêter de se plaindre".

La préparation pour 2024 commencera dès la fin de la semaine prochaine pour Schrötter, qui effectuera alors plusieurs jours d'essais à Portimao dans le cadre de track-days. "Il s'agit d'essayer quelques trucs bruts afin d'avoir des idées pour l'hiver. Nous voulons savoir dans quelles directions cela peut aller".

En janvier, l'équipe MV Agusta Reparto Corse prévoit deux jours d'essais à Jerez, puis en février, il y aura déjà le test officiel de Dorna en Australie, où le championnat du monde 2024 débutera le dernier week-end.