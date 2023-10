Marcel Schrötter (MV Agusta): "Devo smettere di farlo".

Marcel Schrötter conosce il Circuito di Jerez come le sue tasche, ma questo fine settimana è la sua prima volta in sella alla MV Agusta F3 800 RR. Ha concluso la sessione di prove del venerdì del Campionato Mondiale Supersport al quarto posto.

Le prime quattro posizioni della classifica generale sono già state decise prima della finale di Jerez, Nicolo Bulega (Aruba.it Ducati) ha vinto il Campionato Mondiale Supersport 2023 davanti a Stefano Manzi (Ten Kate Yamaha), Marcel Schrötter (MV Agusta) e Federico Caricasulo (Althea Ducati).

Nelle FP1 di venerdì mattina solo cinque piloti hanno effettuato alcuni giri perché la pista era bagnata dopo la pioggia della notte precedente e le previsioni meteo per il pomeriggio erano buone. Dalle 12 il sole splende nel sud della Spagna e nelle FP2 i piloti della Supersport hanno trovato condizioni discrete.

Bulega ha dominato le seconde prove e ha mantenuto 0,628 secondi di vantaggio sul secondo Yari Montella (Barni Ducati), mentre Schrötter, quarto, ha perso ben 9/10 secondi.

Il bavarese è stato particolarmente colpito dalle inutili FP1 perché non aveva mai guidato la MV Agusta a Jerez. "Siamo partiti dalla base dell'ultima gara di Portimao perché non abbiamo riferimenti dall'anno precedente", ha spiegato Marcel incontrando SPEEDWEEK.com. "L'obiettivo deve essere che a un certo punto cambiamo le cose solo di millimetri e non cerchiamo sempre qualcosa".

Il bronzo mondiale si accontenta del 4° posto, ma quasi un secondo di ritardo da Bulega lo fa riflettere. "0,9 secondi di distacco, è pazzesco quanto siano veloci", ha affermato Schrötter. "Quest'anno abbiamo visto più spesso che lui e la sua squadra hanno una velocità di base incredibile. Ciò significa che si sente estremamente a suo agio e che il pacchetto di base si adatta. Su una cosa del genere si lavora in inverno con test adeguati. Ha partecipato anche ai test di Jerez, hanno i dati. Anche Manzi, questo aiuta. Se faccio il conto con il secondo, allora siamo abbastanza a posto. Purtroppo ho avuto traffico alla fine e ho avuto solo un giro, per questa volta. Da lì in poi è tutto ok".

Schrötter ha fatto i conti con la regola dell'equilibrio, applicata alla MV Agusta da Magny-Cours all'inizio di settembre. "In quel momento ero un po' deluso perché avevo buone sensazioni", ha osservato il 30enne. "Ma bisogna anche essere onesti, non siamo più lenti. Possiamo sorpassare se usciamo bene dalla curva e abbiamo la scia. Abbiamo ancora una buona accelerazione. Se la FIM vede i dati e pensa che sia giusto, allora è giusto. Bisogna smettere di lamentarsi".

La preparazione di Schrötter per il 2024 inizia già alla fine della prossima settimana, quando effettuerà diversi giorni di test a Portimao nell'ambito delle giornate in pista. "L'obiettivo è quello di provare alcune cose grezze in modo da avere delle idee per l'inverno. Vogliamo sapere in che direzione può andare".

A gennaio il Team MV Agusta Reparto Corse ha in programma due giorni di test a Jerez, poi a febbraio è già previsto il test ufficiale Dorna in Australia, dove il Campionato del Mondo 2024 inizia l'ultimo weekend.