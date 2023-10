Marcel Schrötter (MV Agusta): "Tenho de parar de fazer isso".

Marcel Schrötter conhece o Circuito de Jerez como a palma da sua mão, mas este fim de semana é a sua primeira vez com a MV Agusta F3 800 RR. Ele terminou a sessão de treinos de sexta-feira do Campeonato do Mundo de Supersport em quarto lugar.

As primeiras quatro posições na classificação geral já foram decididas antes da final em Jerez, Nicolo Bulega (Aruba.it Ducati) venceu o Campeonato do Mundo de Supersport 2023 à frente de Stefano Manzi (Ten Kate Yamaha), Marcel Schrötter (MV Agusta) e Federico Caricasulo (Althea Ducati).

No FP1 na manhã de sexta-feira apenas cinco pilotos deram algumas voltas porque a pista estava molhada depois da chuva da noite anterior e as previsões meteorológicas para a tarde eram boas. Desde as 12 horas que o sol tem brilhado no sul de Espanha e no FP2 os pilotos de Supersport encontraram boas condições.

Bulega dominou o segundo treino e ficou 0,628 seg. à frente do segundo Yari Montella (Barni Ducati), Schrötter em quarto perdeu uns bons 9/10 seg.

O bávaro foi particularmente afetado pelo inútil FP1 porque nunca tinha pilotado a MV Agusta em Jerez. "Começámos com a base da última corrida em Portimão porque não temos qualquer referência do ano anterior," explicou Marcel ao SPEEDWEEK.com. "O objetivo tem de ser que, a certa altura, mudemos as coisas por milímetros e não estejamos sempre à procura de algo."

O medalhista de bronze do Campeonato do Mundo está satisfeito com o 4º lugar, mas quase um segundo atrás de Bulega dá-lhe que pensar. "0,9 segundos atrás, é uma loucura a velocidade deles", disse Schrötter. "Vimos mais vezes este ano que ele e a sua equipa têm uma velocidade básica incrível. Isso significa que ele se sente extremamente confortável e que o pacote básico se encaixa. Trabalha-se em algo assim no inverno, com testes adequados. Ele também esteve no teste em Jerez, eles têm dados. Manzi também, isso ajuda. Se contar com o segundo, então estamos bastante bem. Infelizmente, tive tráfego no final e só fiz uma volta, para esta altura. A partir daí está tudo bem".

Schrötter já se conformou com a regra do equilíbrio, que se aplica à MV Agusta desde Magny-Cours, no início de setembro. "Fiquei um pouco desapontado naquele momento, porque tinha uma boa sensação", observou o piloto de 30 anos. "Mas também temos de ser justos, não somos mais lentos. Podemos ultrapassar se sairmos bem da curva e tivermos um bom "slipstream". Continuamos a ter uma boa aceleração. Se a FIM vê os dados e acha que isso é justo, então é justo. Temos de parar de nos queixar".

A preparação de Schrötter para 2024 começa já no final da próxima semana, altura em que vai testar durante vários dias em Portimão, no âmbito dos track days. "O objetivo é experimentar algumas coisas em bruto para termos ideias para o inverno. Queremos saber em que direcções pode ir."

Em janeiro, o Team MV Agusta Reparto Corse planeia testar durante dois dias em Jerez, depois em fevereiro é já o teste oficial da Dorna na Austrália, onde o Campeonato do Mundo de 2024 começa no último fim de semana.