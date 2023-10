Jerez, Superpole : Schrötter sur la première ligne

La superpole du championnat du monde Supersport 2023 s'est déroulée sous le soleil et par une température fraîche de 18 degrés Celsius. Comme seule la catégorie Superbike dispose d'une troisième séance d'entraînement, les Supersports ont également profité de cette séance de qualification de 20 minutes pour effectuer des réglages. La première séance d'essais libres du vendredi ayant été inutile en raison d'une piste mouillée (seuls cinq pilotes se sont aventurés sur la piste), presque tous les pilotes sont en retard sur leur set-up.

Aucun problème n'a cependant semblé se poser pour Nicolò Bulega, champion du monde depuis Portimão. Le pilote Ducati a réalisé des tours rapides avec une facilité déconcertante lors de la FP2, avec un incroyable 1:43,171 min, soit 0,6 seconde de mieux que le deuxième. Marcel Schrötter, troisième, a même perdu 0,9 seconde avec sa MV Agusta.

Et Bulega a également créé l'événement en Superpole lors de son premier tour volant en 1:42,567 min. Comme si cela ne suffisait pas, le jeune homme de 23 ans a enchaîné avec un tour suivant en 1:42,130 min et a mené après huit minutes de course de 0,7 sec devant Federico Caricasulo (Ducati) et une seconde entière devant Schrötter.

A mi-parcours, la plupart des pilotes ont effectué un arrêt aux stands et se sont préparés pour la tentative finale. L'ordre n'avait pas fondamentalement changé à ce moment-là et c'est à nouveau Bulega qui a impressionné avec un chrono de 1:41,823 min. Le pilote Ducati n'était que légèrement plus lent que le record de pole de 2019, établi par Randy Krummenacher sur Yamaha en 1:41,775 min.

Caricasulo a terminé deuxième à 0,8 seconde et Schrötter complète la première ligne avec un excellent temps de 1:42,690 à 0,867 minute.

Le meilleur pilote Yamaha, le vice-champion du monde Stefano Manzi, a réalisé le quatrième meilleur temps au tour, le pilote Kawasaki Adrian Huertas s'est classé sixième. La meilleure Triumph a été Niki Tuuli, 15e, tandis que Tarran Mackenzie a pris la 24e place sur la grille de départ de Honda.