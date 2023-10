Jerez, Superpole: Schrötter in prima fila

La Superpole del Campionato Mondiale Supersport 2023 si è svolta sotto il sole e con una temperatura di 18 gradi. Poiché solo la categoria Superbike ha una terza sessione di prove, i piloti della Supersport hanno utilizzato anche i 20 minuti di qualifiche per il lavoro di messa a punto. Dopo che le prime prove libere di venerdì sono state inutili a causa dell'asfalto bagnato (solo cinque piloti sono scesi in pista), quasi tutti i piloti sono in ritardo con la messa a punto.

Tuttavia, Nicolò Bulega, campione del mondo da Portimão, sembra non avere problemi. Il pilota della Ducati si è scrollato di dosso i tempi del giro veloce con facilità nelle FP2, andando ben 0,6 secondi più veloce del secondo in 1:43.171 min. Marcel Schrötter, al terzo posto, è sceso addirittura di 0,9 secondi con la sua MV Agusta.

Anche Bulega ha fatto scalpore in Superpole con il suo primo giro volante in 1:42.567 min. Come se non bastasse, il 23enne ha aggiunto un 1:42.130 min nel giro successivo e ha condotto con 0,7 secondi di vantaggio su Federico Caricasulo (Ducati) e un secondo intero su Schrötter dopo otto minuti.

All'intervallo, la maggior parte dei piloti ha effettuato i box e si è preparata per l'ultimo tentativo. L'ordine non è cambiato sostanzialmente e ancora una volta è stato Bulega a stupire con un 1'41.823". Un tempo solo leggermente inferiore al record della pole 2019, stabilito da Randy Krummenacher su Yamaha in 1'41.775".

Nessun altro pilota è riuscito a scendere sotto l'1'42", con Caricasulo secondo a 0,8 secondi; Schrötter ha completato la prima fila con un ottimo tempo di 1'42.690", a 0,867 minuti di distanza.

Il miglior pilota Yamaha è stato il vice-campione del mondo Stefano Manzi con il quarto miglior tempo, mentre il pilota Kawasaki Adrian Huertas ha raggiunto la sesta posizione. Niki Tuuli è stato il miglior pilota Triumph con il 15° posto, mentre Tarran Mackenzie è stato solo 24° in griglia per la Honda.