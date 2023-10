Jerez, Superpole: Schrötter na primeira linha

A Superpole do Campeonato do Mundo de Supersport 2023 decorreu sob sol e uns frescos 18 graus Celsius. Uma vez que apenas a categoria Superbike tem uma terceira sessão de treinos livres, os pilotos de Supersport também utilizaram a sessão de qualificação de 20 minutos para trabalhar nas afinações. Depois de os primeiros treinos livres de sexta-feira terem sido inúteis devido à pista molhada (apenas cinco pilotos se aventuraram na pista), quase todos os pilotos estão atrasados na afinação.

No entanto, Nicolò Bulega, que tem sido o campeão do mundo desde Portimão, parece não ter tido problemas. O piloto da Ducati conseguiu fazer tempos rápidos com facilidade na FP2, sendo 0,6 segundos mais rápido que o segundo classificado, com 1:43.171 min. Marcel Schrötter, em 3º lugar, ficou mesmo 0,9 seg. abaixo da sua MV Agusta.

E Bulega também causou sensação na Superpole com a sua primeira volta em 1:42,567 min. Como se isso não bastasse, o jovem de 23 anos acrescentou 1:42.130 min na volta seguinte e liderava com 0,7 seg. de vantagem sobre Federico Caricasulo (Ducati) e um segundo sobre Schrötter após oito minutos.

Ao intervalo, a maioria dos pilotos fez as boxes e preparou-se para a última tentativa. A ordem não tinha mudado fundamentalmente até então, e novamente foi Bulega quem impressionou com 1'41.823". Foi apenas ligeiramente mais lento do que o recorde da pole de 2019, estabelecido por Randy Krummenacher na Yamaha em 1m41,775s.

Este foi o caso e nenhum outro piloto conseguiu um tempo abaixo de 1'42 min, com Caricasulo em segundo por 0,8 s; Schrötter completou a primeira fila com um forte tempo de volta de 1'42,690 min, 0,867 min atrás.

O melhor piloto da Yamaha foi o vice-campeão mundial Stefano Manzi com a quarta melhor volta, o piloto da Kawasaki Adrian Huertas alcançou a sexta posição. Niki Tuuli foi o melhor piloto da Triumph com a 15ª posição, enquanto Tarran Mackenzie foi apenas o 24º na grelha para a Honda.