Jerez, carrera 1: Schrötter se estrella en la lucha por el 2º puesto

Según la Superpole, Nicolò Bulega (Ducati) partía desde la pole en la primera carrera, junto a Federico Caricasulo (Ducati) y Marcel Schrötter (MV Agusta). Bahattin Sofuoglu, compañero de equipo de Schrötter, ha sido penalizado con tres posiciones y el invitado Simone Corsi (Yamaha) se ha visto relegado a la última posición por tener que montar un motor nuevo. Miguel Pons y Emanuele Pusceddu fueron desplazados de la parrilla para ajustar la presión correcta de los neumáticos en el pit lane.

Al inicio de la carrera, a las 12.30 horas, el sol brillaba en el cielo bajo una ligera capa de nubes y hacía un agradable calor de 22 grados centígrados. Los pilotos de Supersport tenían 17 vueltas para completar.

Bulega, que ya era campeón del mundo, ganó la salida y se hizo con los mejores tiempos, como es habitual en él. Cuando dispuso de un colchón de más de cinco segundos, el piloto de Ducati controló la diferencia con sus perseguidores y se hizo con su 25ª victoria de la temporada.

Caricasulo y Schrötter lucharon por la segunda plaza. Cuando el alemán se cayó en la vuelta 5, Stefano Manzi (Yamaha) ocupó su lugar. Los dos italianos se mantuvieron muy juntos hasta la última vuelta, con Manzi (Ten Kate) con una ventaja de 0,039 segundos sobre el decepcionado Caricasulo.

Como Sofuoglu también se cayó, Schrötter llevó a casa la mejor MV Agusta en 15ª posición. El piloto de 30 años también debía el punto a Yeray Ruiz (Yamaha), que se cayó en la última vuelta.

Adrián Huertas fue el mejor piloto de Kawasaki en sexta posición, mientras que Triumph sólo fue novena con Niki Tuuli. Con una desventaja de 48 segundos, el desafortunado Tarran Mackenzie cruzó la línea de meta en 19ª posición con la poco competitiva Honda.

Así transcurrió la carrera

Salida: Bulega por delante de Caricasulo y Schrötter en la primera curva. Manzi pierde tres posiciones en la segunda curva y es séptimo. Yari Montella (Ducati) y los invitados Pusceddu y Fuligni se han caído.



Vuelta 1: Bulega por delante de Caricasulo y Schrötter, luego Huertas, Debise y Manzi. Ibrahim Norrodin (Honda) se ha caído.



Vuelta 2: Bulega en 1'41.875 min por 1.9 seg delante de Caricasulo y Schrötter, que luchan por la segunda plaza. Manzi quinto.



Vuelta 3: Bulega 0,8 seg más rápido que sus perseguidores. Manzi adelanta a Debise por la 4ª plaza.



Vuelta 4: Schrötter (3º) no encuentra la forma de pasar a Caricasulo. Manzi (4º) se acerca poco a poco.



Vuelta 5: Schrötter frena para pasar a Caricasulo pero se cae en la curva de entrada. Sofuoglu se cae en el mismo punto. Fuligni vuelve a caerse.



Vuelta 6: Bulega 4,3 segundos por delante de Caricasulo y Manzi. Schrötter en 22ª posición.



Vuelta 7: Manzi adelanta a Caricasulo por la 2ª plaza. Caída de van der Voort y Giannini.



Vuelta 8: Bulega 5,5 seg por delante de Manzi y Caricasulo, que no le suelta.



Vuelta 9: Bulega rueda en el centro a 1:43 min como sus perseguidores.



Vuelta 10: Debise se acerca poco a poco a Manzi (2º) y Caricasulo (3º). Schrötter (19º) a doce segundos del 15º.



Vuelta 11: Debise (4º) pierde 1,5 seg tras un error y no podrá luchar por el podio.



Vuelta 12: Bulega sigue 5 seg por delante de Manzi y Caricasulo. Adrian Huertas (Kawasaki) 6º, Tuuli (Triumph) 10º.



Vuelta 13: Schrötter (17º) sigue a 10 seg de los puntos.



Vuelta 14: Manzi (2º) se aleja unos metros de Caricasulo. Pons abandona la carrera en boxes. Debise (4º) presionado por Jorge Navarro (Yamaha).



Vuelta 15: Schrötter en 16ª posición, pero a ocho segundos del 15º.



Vuelta 16: Bulega por delante a 4,9 seg. Caricasulo (3º) adelanta a Manzi, pero el piloto de Yamaha vuelve a colarse por el interior.



Última vuelta: Bulega gana por delante de Manzi y Caricasulo. Schrötter no entra en los puntos al ser 16º.