Jerez, course 1 : Schrötter a chuté pour la deuxième place

En conséquence de la superpole, Nicolò Bulega (Ducati) a pris le départ de la première course depuis la pole, à côté de Federico Caricasulo (Ducati) et Marcel Schrötter (MV Agusta). Bahattin Sofuoglu, coéquipier de Schrötter, a été pénalisé de trois positions et le pilote invité Simone Corsi (Yamaha) a même été relégué tout en bas de la grille, car il devait monter un nouveau moteur. Miguel Pons et Emanuele Pusceddu ont été écartés de la grille de départ afin de régler la pression des pneus dans la voie des stands.

Au départ de la course, à 12h30, le soleil brillait dans un ciel peu nuageux et il faisait agréablement chaud avec 22 degrés Celsius. Les pilotes Supersport avaient 17 tours à parcourir.

Bulega, qui était assuré d'être champion du monde, a remporté le départ et s'est fait la malle avec les meilleurs temps au tour, comme à son habitude. Lorsque son avance a dépassé les cinq secondes, le pilote Ducati a contrôlé l'écart avec ses poursuivants et a remporté sans problème sa 25e victoire de la saison.

Caricasulo et Schrötter se sont d'abord disputés la deuxième place. Lorsque l'Allemand a chuté au cinquième tour, Stefano Manzi (Yamaha) a pris sa place. Les deux Italiens sont restés groupés jusqu'au dernier tour, mais le pilote Ten Kate Manzi a eu le dessus de 0,039 sec sur un Caricasulo déçu.

Sofuoglu ayant lui aussi chuté, Schrötter a tout de même ramené la meilleure MV Agusta à la 15e place. Le pilote de 30 ans doit également ce point à Yeray Ruiz (Yamaha) qui a chuté dans le dernier tour.

Adrian Huertas a signé le meilleur résultat Kawasaki en se classant sixième, tandis que Triumph n'a obtenu que la neuvième place grâce à Niki Tuuli. Avec 48 secondes de retard, le malheureux Tarran Mackenzie a franchi la ligne d'arrivée en 19e position avec sa Honda non compétitive.

Voici comment s'est déroulée la course :

Départ : Bulega devant Caricasulo et Schrötter dans le premier virage. Manzi perd trois positions dans le deuxième virage et se retrouve septième. Yari Montella (Ducati) ainsi que les invités Pusceddu et Fuligni ont chuté.



Premier tour : Bulega devant Caricasulo et Schrötter, puis Huertas, Debise et Manzi. Ibrahim Norrodin (Honda) a chuté.



Tour 2 : Bulega en 1:41,875 min pour 1,9 sec devant Caricasulo et Schrötter qui se disputent la deuxième place. Manzi cinquième.



Tour 3 : Bulega roule 0,8 sec plus vite que ses poursuivants. Manzi passe Debise à la 4e place.



Tour 4 : Schrötter (3e) ne parvient pas à dépasser Caricasulo. Manzi (4e) se rapproche lentement.



Tour 5 : Schrötter freine pour passer Caricasulo, mais chute au moment de tourner. Quelques instants plus tard, Sofuoglu chute au même endroit. Fuligni chute à nouveau.



Tour 6 : Bulega 4,3 sec devant Caricasulo et Manzi. Schrötter à la 22e place.



Tour 7 : Manzi passe Caricasulo à la deuxième place. Chute de van der Voort et Giannini.



Tour 8 : Bulega 5,5 sec devant Manzi et Caricasulo qui ne lâche pas prise.



Tour 9 : Bulega fait comme ses poursuivants, 1 min 43 s en moyenne.



Tour 10 : Debise se rapproche lentement de Manzi (2e) et Caricasulo (3e). Schrötter (19e) à douze secondes de la 15e place.



Tour 11 : Debise (4e) perd 1,5 sec après une erreur et ne pourra plus se battre pour le podium.



Tour 12 : Bulega continue de devancer Manzi et Caricasulo de 5 sec. Adrian Huertas (Kawasaki) est 6e, Tuuli (Triumph) est 10e.



Tour 13 : Schrötter (17e) toujours à 10 sec des points.



Tour 14 : Manzi (2e) se détache de quelques mètres de Caricasulo. Pons abandonne la course dans le box. Debise (4e) sous la pression de Jorge Navarro (Yamaha).



Tour 15 : Schrötter 16e, mais à 8 secondes de la 15e place.



Tour 16 : Bulega en tête pour 4,9 sec. Caricasulo (3e) prend Manzi de vitesse, mais le pilote Yamaha se faufile à nouveau à l'intérieur.



Dernier tour : Bulega gagne devant Manzi et Caricasulo. Schrötter, 16e, manque les points.