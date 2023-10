Jerez, gara 1: Schrötter è caduto nella lotta per il 2° posto

In base alla Superpole, Nicolò Bulega (Ducati) ha iniziato la prima gara dalla pole, accanto a Federico Caricasulo (Ducati) e Marcel Schrötter (MV Agusta). Bahattin Sofuoglu, compagno di squadra di Schrötter, è stato penalizzato di tre posizioni e il pilota ospite Simone Corsi (Yamaha) è stato addirittura spostato nelle retrovie perché doveva montare un nuovo motore. Miguel Pons ed Emanuele Pusceddu sono stati spostati dalla griglia di partenza per regolare la corretta pressione degli pneumatici ai box.

Alla partenza della gara, alle 12.30, il sole splendeva nel cielo sotto una leggera copertura nuvolosa e faceva piacevolmente caldo, con 22 gradi Celsius. I piloti della Supersport avevano 17 giri da completare.

Bulega, campione del mondo in carica, ha vinto la partenza e ha fatto il giro più veloce come suo solito. Quando ha avuto un vantaggio di oltre cinque secondi, il pilota della Ducati ha controllato il distacco dagli inseguitori e ha conquistato la sua 25a vittoria stagionale.

Caricasulo e Schrötter hanno lottato per il secondo posto. Quando il tedesco è caduto al quinto giro, Stefano Manzi (Yamaha) ha preso il suo posto. I due italiani sono rimasti vicini fino all'ultimo giro, con il pilota del Ten Kate Manzi che ha avuto la meglio con 0,039 secondi di vantaggio sul deluso Caricasulo.

A causa della caduta di Sofuoglu, Schrötter ha comunque portato a casa la migliore MV Agusta al 15° posto. Il 30enne doveva anche un punto a Yeray Ruiz (Yamaha), caduto all'ultimo giro.

Adrian Huertas è stato il miglior pilota Kawasaki al sesto posto, mentre la Triumph è stata solo nona con Niki Tuuli. Con un distacco di 48 secondi, lo sfortunato Tarran Mackenzie ha tagliato il traguardo in 19a posizione in sella alla poco competitiva Honda.

Ecco come si è svolta la gara:

Partenza: Bulega precede Caricasulo e Schrötter alla prima curva. Manzi perde tre posizioni alla seconda curva ed è settimo. Cadono Yari Montella (Ducati) e i partenti Pusceddu e Fuligni.



Giro 1: Bulega precede Caricasulo e Schrötter, poi Huertas, Debise e Manzi. Ibrahim Norrodin (Honda) è caduto.



Giro 2: Bulega in 1'41.875 con 1,9 secondi di vantaggio su Caricasulo e Schrötter, in lotta per il secondo posto. Manzi quinto.



Giro 3: Bulega è più veloce di 0,8 secondi rispetto agli inseguitori. Manzi passa Debise per il 4° posto.



Giro 4: Schrötter (3°) non riesce a superare Caricasulo. Manzi (4°) si avvicina lentamente.



Giro 5: Schrötter passa Caricasulo ma cade all'ingresso della curva. Pochi istanti dopo Sofuoglu cade nello stesso punto. Fuligni cade di nuovo.



Giro 6: Bulega ha 4,3 secondi di vantaggio su Caricasulo e Manzi. Schrötter al 22° posto.



Giro 7: Manzi passa Caricasulo per il 2° posto. Caduta di van der Voort e Giannini.



Giro 8: Bulega ha 5,5 secondi di vantaggio su Manzi e Caricasulo, che non lo molla.



Giro 9: Bulega viaggia nel mezzo, a 1:43 minuti come i suoi inseguitori.



Giro 10: Debise si avvicina lentamente a Manzi (2°) e Caricasulo (3°). Schrötter (19°) a dodici secondi dal 15°.



Giro 11: Debise (4.) perde 1,5 secondi dopo un errore e non potrà lottare per il podio.



Giro 12: Bulega ha ancora 5 secondi di vantaggio su Manzi e Caricasulo. Adrian Huertas (Kawasaki) è 6°, Tuuli (Triumph) è 10°.



13° giro: Schrötter (17°) è ancora a 10 secondi dai punti.



Giro 14: Manzi (2°) si stacca di pochi metri da Caricasulo. Pons abbandona la gara ai box. Debise (4°) sotto pressione da parte di Jorge Navarro (Yamaha).



Giro 15: Schrötter è 16°, ma a otto secondi dal 15°.



16° giro: Bulega in vantaggio di 4,9 secondi. Caricasulo (3°) supera Manzi, ma il pilota della Yamaha lo ripassa all'interno.



Ultimo giro: Bulega vince davanti a Manzi e Caricasulo. Schrötter manca i punti in quanto 16°.