Jerez, corrida 1: Schrötter cai na luta pelo 2º lugar

De acordo com a Superpole, Nicolò Bulega (Ducati) começou a primeira corrida na pole, ao lado de Federico Caricasulo (Ducati) e Marcel Schrötter (MV Agusta). Bahattin Sofuoglu, companheiro de equipa de Schrötter, foi penalizado em três posições e o piloto convidado Simone Corsi (Yamaha) foi mesmo transferido para o final da corrida por ter de montar um novo motor. Miguel Pons e Emanuele Pusceddu foram retirados da grelha para ajustar a pressão correcta dos pneus nas boxes.

No início da corrida, às 12h30, o sol brilhava no céu sob uma ligeira camada de nuvens e estava agradavelmente quente a 22 graus Celsius. Os pilotos da Supersport tinham 17 voltas para completar.

Bulega, que era o campeão do mundo em título, ganhou a partida e conseguiu as voltas mais rápidas, como habitualmente. Com uma vantagem de mais de cinco segundos, o piloto da Ducati controlou a diferença para os seus perseguidores e conquistou a sua 25ª vitória da época.

Caricasulo e Schrötter lutaram pelo segundo lugar. Quando o alemão caiu na 5ª volta, Stefano Manzi (Yamaha) tomou o seu lugar. Os dois italianos mantiveram-se juntos até à última volta, com o piloto da Ten Kate Manzi a levar a melhor por 0,039 segundos sobre o desapontado Caricasulo.

Devido ao facto de Sofuoglu também ter caído, Schrötter trouxe a melhor MV Agusta para casa em 15º lugar. O piloto de 30 anos também ficou a dever o ponto a Yeray Ruiz (Yamaha), que se despistou na última volta.

Adrian Huertas foi o melhor piloto da Kawasaki em sexto lugar, enquanto a Triumph foi apenas a nona com Niki Tuuli. Com uma diferença de 48 segundos, o infeliz Tarran Mackenzie cruzou a linha de chegada na 19ª posição com a Honda pouco competitiva.

A corrida desenrolou-se da seguinte forma:

Largada: Bulega à frente de Caricasulo e Schrötter na primeira curva. Manzi perde três posições na segunda curva e é sétimo. Yari Montella (Ducati) e os pilotos convidados Pusceddu e Fuligni caem.



Volta 1: Bulega à frente de Caricasulo e Schrötter, depois Huertas, Debise e Manzi. Ibrahim Norrodin (Honda) cai.



Volta 2: Bulega em 1'41.875 min com 1.9 seg. de vantagem sobre Caricasulo e Schrötter, que lutam pelo segundo lugar. Manzi em quinto.



Volta 3: Bulega 0,8 seg. mais rápido que os seus perseguidores. Manzi passa Debise para 4º.



Volta 4: Schrötter (3º) não consegue passar Caricasulo. Manzi (4º) aproxima-se lentamente.



Volta 5: Schrötter trava para passar Caricasulo, mas cai na curva. Momentos depois, Sofuoglu despista-se no mesmo local. Fuligni cai novamente.



Volta 6: Bulega 4,3 segundos à frente de Caricasulo e Manzi. Schrötter em 22º lugar.



Volta 7: Manzi passa Caricasulo para o 2º lugar. Queda de van der Voort e Giannini.



Volta 8: Bulega com 5,5 segundos de vantagem sobre Manzi e Caricasulo, que não o larga.



Volta 9: Bulega cavalga no meio 1:43 min como os seus perseguidores.



Volta 10: Debise aproxima-se lentamente de Manzi (2º) e Caricasulo (3º). Schrötter (19º) doze segundos atrás do 15º.



Volta 11: Debise (4.) perde 1,5 seg. após um erro e não poderá lutar pelo pódio.



Volta 12: Bulega continua 5 seg. à frente de Manzi e Caricasulo. Adrian Huertas (Kawasaki) em 6º, Tuuli (Triumph) em 10º.



Volta 13: Schrötter (17º) ainda 10 seg atrás dos pontos.



Volta 14: Manzi (2º) afasta-se alguns metros de Caricasulo. Pons desiste da corrida nas boxes. Debise (4º) sob pressão de Jorge Navarro (Yamaha).



Volta 15: Schrötter em 16º, mas oito segundos atrás do 15º.



Volta 16: Bulega na frente por 4.9 seg. Caricasulo (3º) ultrapassa Manzi, mas o piloto da Yamaha volta a passar por dentro.



Última volta: Bulega vence à frente de Manzi e Caricasulo. Schrötter falha os pontos em 16º.