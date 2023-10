Marcel Schrötter (MV Agusta) : Une place sur le podium envolée

"Dans l'ensemble, c'était une journée positive qui a commencé par une superpole solide où j'ai réussi à me hisser sur la première ligne de la grille de départ", a décrit Marcel Schrötter, qui a glissé derrière les pilotes Ducati Nicolo Bulega et Federico Caricasulo lors de la première course du samedi après-midi, alors qu'il se trouvait en troisième position. Marcel a réussi à rattraper sa MV Agusta et a même obtenu un point de championnat du monde à l'arrivée, en 15e position.

"Bien sûr, la chute et le résultat ne sont pas très réjouissants", a constaté le pilote de 30 ans. "Mais ma performance du matin a compensé cela, car les qualifications ont toujours été notre difficulté cette année. Ensuite, je me suis également senti très bien dans les premiers tours de la course et j'étais de bonne humeur jusqu'à ce que la chute survienne. C'était très amer. Je pense que nous aurions pu nous battre pour une place sur le podium dans tous les cas. Voir cette chance s'envoler est bien sûr très décevant. Mais ce qui est bien dans ce championnat, c'est que dimanche, avec la deuxième course, nous aurons une autre occasion de nous montrer sous notre meilleur jour. Je suis super motivé pour réparer immédiatement cette erreur et monter sur le podium afin de terminer la saison sur un résultat correct".



La course a été remportée par le champion du monde Bulega devant Stefano Manzi (Ten Kate Yamaha) et Caricasulo.