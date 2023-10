Marcel Schrötter (MV Agusta): podio buttato via

"Tutto sommato è stata una giornata positiva, iniziata con una forte Superpole in cui sono riuscito ad ottenere la prima fila", ha descritto Marcel Schrötter, che nella prima gara di sabato pomeriggio è scivolato dietro ai piloti Ducati Nicolo Bulega e Federico Caricasulo in terza posizione. Marcel è riuscito a rialzare la sua MV Agusta e ha anche ottenuto un punto per il Campionato del Mondo al traguardo, al 15° posto.

"Naturalmente la caduta e il risultato non sono molto piacevoli", ha dichiarato il 30enne. "Ma la mia prestazione al mattino ha compensato, perché le qualifiche sono sempre state la nostra difficoltà quest'anno. Poi mi sono sentito molto bene nei primi giri della gara ed ero di buon umore fino all'incidente. È stato molto amaro. Credo che avremmo potuto lottare per il podio. Buttare via questa possibilità è ovviamente molto deludente. Ma la cosa bella di questo campionato è che abbiamo un'altra opportunità per mostrare il nostro lato più forte domenica con la seconda gara. Sono molto motivato a rimediare subito a questo errore e a salire sul podio per concludere la stagione con un risultato decente".



La gara è stata vinta dal campione del mondo Bulega davanti a Stefano Manzi (Ten Kate Yamaha) e Caricasulo.