Marcel Schrötter (MV Agusta): Lugar no pódio deitado fora

O alemão Marcel Schrötter já tinha assegurado o terceiro lugar no Campeonato do Mundo de Supersport antes da última prova de SBK do ano em Jerez. Na primeira corrida, ele perdeu o lugar no pódio com um deslize.

"Em suma, foi um dia positivo, que começou com uma Superpole forte, na qual consegui chegar à primeira linha da grelha", descreveu Marcel Schrötter, que ficou atrás dos pilotos da Ducati Nicolo Bulega e Federico Caricasulo em terceiro lugar na primeira corrida de sábado à tarde. Marcel conseguiu recuperar a sua MV Agusta e até conseguiu um ponto no Campeonato do Mundo no final, em 15º lugar.

"Claro que a queda e o resultado não são muito agradáveis", disse o piloto de 30 anos. "Mas o meu desempenho de manhã compensou-o, porque a qualificação foi sempre a nossa dificuldade este ano. Depois, também me senti muito bem nas primeiras voltas da corrida e estava bem-disposto até à queda. Foi muito amargo. Penso que podíamos ter lutado por um lugar no pódio. É claro que desperdiçar essa oportunidade é muito dececionante. Mas o que é bom neste campeonato é que temos outra oportunidade de mostrar o nosso lado mais forte no domingo com a segunda corrida. Estou muito motivado para compensar imediatamente este erro e subir ao pódio para terminar a época com um bom resultado."



A corrida foi ganha pelo Campeão do Mundo Bulega, à frente de Stefano Manzi (Ten Kate Yamaha) e Caricasulo.