Jerez, course 2 : Victoire de Ducati, drame pour Schrötter

Le championnat du monde Supersport 2023 a pris fin avec la deuxième course à Jerez. Le champion du monde Nicolò Bulega (Ducati) a remporté la dernière victoire dans une course chaotique. Marcel Schrötter (MV Agusta) a été victime d'un crash à haute vitesse.

24 courses étaient à disputer dans le championnat du monde Supersport 2023, la course 2 à Jerez a été le dernier acte d'une saison divertissante. Alors que les quatre premiers du classement général étaient connus, la décision pour la cinquième place entre Valentin Debise (Yamaha), Bahattin Sofuoglu (MV Agusta), Niki Tuuli (Triumph) et Jorge Navarro (Yamaha) était encore en suspens.

Les conditions météorologiques s'étaient dégradées. Le vent s'est nettement renforcé par 22 degrés et les nuages se sont épaissis au-dessus du Circuit de Jerez. La pluie n'était toutefois prévue que pour l'après-midi.

Le premier départ a été interrompu après trois tours. Le déclencheur a été une chute à haute vitesse de Marcel Schrötter. Le Bavarois avait perdu quelques positions lors de la phase initiale. Au virage 13, la roue avant du pilote MV Agusta a apparemment glissé et la F3 800 a percuté l'airfence à grande vitesse. Schrötter s'en est sorti en boitant, légèrement blessé, mais sans aide.

Après le remplacement de l'airfence, le redémarrage s'est effectué sur sept tours seulement et avec l'arrêt de la course. L'as Ducati Nicolò Bulega, qui avait déjà été couronné prématurément premier champion du monde Next-Generation à Portimão, s'est élancé de la pole position. Après des chutes lors de la première course et du warm-up, Yari Montella (Ducati), Apiwath Wongthananon (Yamaha) et Emanuele Pusceddu (Yamaha) ainsi que Miguel Pons (Yamaha) manquaient à l'appel en raison de problèmes techniques. Schrötter, Bahattin Sofuoglu (MV Agusta) et Ondrej Vostatek (Triumph), qui avaient chuté au premier départ, ont également été éliminés.

Le départ a été remporté par Bulega qui, comme à son habitude, a creusé un écart confortable sur ses poursuivants et a remporté sans problème la dernière victoire Supersport de la saison 2023.

Stefano Manzi (Yamaha) et Can Öncü (Kawasaki) se sont livrés une belle bataille pour la deuxième place. Le Turc a réalisé sa meilleure course depuis son grave accident à Assen, où il avait été balayé par Yari Montella (Ducati). Finalement, les forces n'ont pas suffi et Öncü a terminé troisième derrière le vice-champion du monde.

Avec sa sixième place, Debise s'est assuré la cinquième place au championnat du monde. Pour sa dernière course avec Triumph, Niki Tuuli a marqué des points en se classant douzième. Grâce à de nombreuses pannes, Tarran Mackenzie a également réussi à entrer dans les points avec sa faible Honda en 14e position.

Voici comment s'est déroulée la course :

Départ : Bulega devant Manzi et Caricasulo au premier virage, puis Öncü et De Rosa.



Premier tour : Bulega devance Manzi de 0,6 sec et Öncü de 1 sec. Diaz dans le gravier et se range à nouveau en queue de peloton.



Tour 2 : Bulega 0,9 sec devant Öncu, qui dépasse Manzi en 1:42,559 min. Debise et Caricasulo se battent pour la 4e place.



Tour 3 : Manzi et Öncü à la lutte pour la deuxième place - c'est la meilleure course du Turc depuis son accident.



Tour 4 : Bulega 1,4 sec devant Manzi et 1,6 sec devant Öncü. Huertas est remonté à la 4e place. Chute de De Rosa (Ducati).



Tour 5 : Seul Bulega passe sous les 1:43 min. Chute d'Ibrahim Norrodin.



Tour 6 : Manzi mord sur Bulega, mais le pilote Ducati contrôle l'écart.



Dernier tour : Bulega gagne devant Manzi et Öncü. Tuuli 12e, Mackenzie 14e.