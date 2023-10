Jerez, Gara 2: vittoria Ducati, dramma per Schrötter

Il secondo round di Jerez ha chiuso il Campionato del Mondo Supersport 2023. Il Campione del Mondo Nicolò Bulega (Ducati) ha conquistato l'ultima vittoria in una gara caotica. Marcel Schrötter (MV Agusta) è stato vittima di una caduta ad alta velocità.

Con 24 gare da disputare nel Campionato del Mondo Supersport 2023, il secondo round di Jerez è stato l'atto finale di una stagione divertente. Mentre i primi quattro della classifica generale erano stati stabiliti, la decisione per il 5° posto tra Valentin Debise (Yamaha), Bahattin Sofuoglu (MV Agusta), Niki Tuuli (Triumph) e Jorge Navarro (Yamaha) era ancora da prendere.

Il tempo è peggiorato. Il vento si è alzato notevolmente a 22 gradi e le nuvole sul Circuito di Jerez si sono addensate. La pioggia, tuttavia, non era prevista fino al pomeriggio.

La prima partenza è stata annullata dopo tre giri. L'incidente è stato causato da una caduta ad alta velocità di Marcel Schrötter. Il bavarese aveva perso alcune posizioni nella fase iniziale, ma alla curva 13 la ruota anteriore del pilota MV Agusta è apparentemente scivolata e la F3 800 ha colpito l'airfence ad alta velocità. Schrötter si è allontanato zoppicando leggermente ammaccato, ma senza aiuto.

Dopo la sostituzione dell'airfence, la ripartenza è avvenuta nell'arco di soli sette giri e con la tribuna in posizione di abbandono. A partire dalla pole position è stato l'asso della Ducati Nicolò Bulega, che a Portimão si era già laureato primo Campione del Mondo Next Generation. Dopo le cadute della prima gara e del warm-up, Yari Montella (Ducati), Apiwath Wongthananon (Yamaha), Emanuele Pusceddu (Yamaha) e Miguel Pons (Yamaha) erano assenti per problemi tecnici. Sono rimasti fuori anche Schrötter, Bahattin Sofuoglu (MV Agusta) e Ondrej Vostatek (Triumph), caduto nella prima partenza.

La partenza è stata vinta da Bulega, che, come suo solito, ha aperto un comodo vantaggio sugli inseguitori e ha conquistato l'ultima vittoria in Supersport della stagione 2023.

Stefano Manzi (Yamaha) e Can Öncü (Kawasaki) hanno dato vita a un'interessante battaglia per il secondo posto. Il pilota turco ha disputato la sua migliore gara dopo il grave incidente di Assen, quando è stato liquidato da Yari Montella (Ducati). Alla fine, la sua forza non è stata sufficiente e Öncü ha concluso al terzo posto dietro al secondo classificato.

Con il 6° posto, Debise si è assicurato il quinto posto nel Campionato del Mondo. Niki Tuuli ha ottenuto punti nella sua ultima gara per Triumph in dodicesima posizione. Grazie ai numerosi ritiri, anche Tarran Mackenzie è arrivato a punti in 14a posizione sulla debole Honda.

Ecco come si è svolta la gara:

Partenza: Bulega precede Manzi e Caricasulo alla prima curva, poi Öncü e De Rosa.



Giro 1: Bulega con 0,6 secondi di vantaggio su Manzi e 1 secondo su Öncü. Diaz nella ghiaia e si riallinea alla fine dello schieramento.



Giro 2: Bulega ha 0,9 secondi di vantaggio su Öncu, che supera Manzi in 1:42.559 min. Debise e Caricasulo lottano per il 4° posto.



Giro 3: Manzi e Öncü lottano per il 2° posto - è la migliore gara del turco dopo il suo incidente.



Giro 4: Bulega ha 1,4 secondi di vantaggio su Manzi e 1,6 secondi su Öncü. Huertas è risalito fino al 4° posto. Caduta di De Rosa (Ducati).



Giro 5: Solo Bulega viaggia sotto l'1:43 min.



Giro 6: Manzi morde Bulega, ma il pilota Ducati controlla il distacco.



Ultimo giro: Bulega vince davanti a Manzi e Öncü. Tuuli al 12° posto, Mackenzie al 14°.