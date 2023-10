Jerez, Corrida 2: Vitória da Ducati, drama para Schrötter

A segunda ronda em Jerez encerrou o Campeonato do Mundo de Supersport 2023. O Campeão do Mundo Nicolò Bulega (Ducati) conquistou a última vitória numa corrida caótica. Marcel Schrötter (MV Agusta) teve um acidente a alta velocidade.

por Kay Hettich - Automatic translation from German

Faltavam 24 corridas para o Campeonato do Mundo de Supersport de 2023 e a ronda 2 em Jerez foi o ato final de uma temporada divertida. Enquanto os quatro primeiros da classificação geral estavam definidos, a decisão pelo 5º lugar entre Valentin Debise (Yamaha), Bahattin Sofuoglu (MV Agusta), Niki Tuuli (Triumph) e Jorge Navarro (Yamaha) ainda estava por fazer.

O tempo tinha piorado. O vento aumentou consideravelmente a 22 graus e as nuvens sobre o Circuito de Jerez adensaram-se. No entanto, a chuva só estava prevista para a tarde.

A primeira partida foi anulada após três voltas. Foi provocada por um acidente a alta velocidade de Marcel Schrötter. O bávaro tinha perdido algumas posições na fase inicial, mas na curva 13 a roda dianteira do piloto da MV Agusta parece ter escapado e a F3 800 embateu na vedação de ar a alta velocidade. Schrötter saiu a coxear, ligeiramente magoado, mas sem ajuda.

Depois de a barreira de proteção ter sido substituída, o recomeço teve lugar ao longo de apenas sete voltas e com a pista a abortar. A largar da pole position estava o ás da Ducati, Nicolò Bulega, que já se tinha coroado o primeiro Campeão do Mundo da Nova Geração em Portimão. Depois das quedas na primeira corrida e no warm-up, Yari Montella (Ducati), Apiwath Wongthananon (Yamaha) e Emanuele Pusceddu (Yamaha), bem como Miguel Pons (Yamaha) estiveram ausentes devido a problemas técnicos. Schrötter, Bahattin Sofuoglu (MV Agusta) e Ondrej Vostatek (Triumph) também ficaram de fora, pois caíram na primeira partida.

A partida foi ganha por Bulega, que, à sua maneira habitual, abriu uma vantagem confortável sobre os seus perseguidores e conquistou a última vitória de Supersport da época de 2023.

Stefano Manzi (Yamaha) e Can Öncü (Kawasaki) tiveram uma batalha interessante pelo segundo lugar. O piloto turco fez a sua melhor corrida desde o grave acidente em Assen, quando foi ultrapassado por Yari Montella (Ducati). No final, a sua força não foi suficiente e Öncü terminou em terceiro, atrás do segundo classificado.

Com o 6º lugar, Debise garantiu o 5º lugar no Campeonato do Mundo. Niki Tuuli marcou pontos na sua última corrida pela Triumph na décima segunda posição. Graças às numerosas desistências, Tarran Mackenzie também conseguiu chegar aos pontos na 14ª posição com a fraca Honda.

A corrida desenrolou-se da seguinte forma:

Largada: Bulega à frente de Manzi e Caricasulo na primeira curva, depois Öncü e De Rosa.



Volta 1: Bulega 0,6 seg. à frente de Manzi e 1 seg. à frente de Öncü. Diaz na gravilha e volta a alinhar-se no final do pelotão.



Volta 2: Bulega 0,9 seg. à frente de Öncu, que ultrapassa Manzi em 1:42.559 min. Debise e Caricasulo lutam pelo 4º lugar.



Volta 3: Manzi e Öncü lutam pelo 2º lugar - é a melhor corrida do turco desde o seu acidente.



Volta 4: Bulega 1,4 seg. à frente de Manzi e 1,6 seg. à frente de Öncü. Huertas lutou para chegar ao 4º lugar. Crash De Rosa (Ducati).



Volta 5: Apenas Bulega roda abaixo de 1:43 min. Colisão Ibrahim Norrodin.



Volta 6: Manzi morde Bulega, mas o piloto da Ducati controla a diferença.



Última volta: Bulega vence à frente de Manzi e Öncü. Tuuli em 12º lugar, Mackenzie em 14º.