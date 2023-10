Fallo de frenos: Schrötter saltó a 200 km/h

En la primera carrera del sábado, Marcel Schrötter vio la bandera a cuadros en 15ª posición y sumó un punto por ello, pero antes había quedado tercero. En la segunda carrera del domingo, el piloto de 30 años se situó de nuevo en tercera posición por detrás de los pilotos de Ducati Nicolo Bulega y Federico Caricasulo, pero luego fue superado por Raffaele De Rosa y Stefano Manzi.

Schrötter era quinto en la vuelta 3 cuando su moto chocó contra las vallas aerodinámicas en la curva 13, provocando que se desinflaran y la carrera tuviera que ser detenida. Como Marcel no regresó a boxes con su F3 800 RR dentro del tiempo establecido, no pudo participar en la posterior reanudación.

"No tenía frenos", dijo Schrötter a SPEEDWEEK.com en el box de su equipo MV Agusta Reparto Corse. "No toqué nada, no había presión en los frenos. No tenía mucho tiempo e intenté darlo todo con el freno trasero. Pero no estaba seguro de poder hacerlo a esa velocidad, ahí vas a tope a unos 200 km/h en cuarta. Cuando se fue a la grava me bajé de la moto, fue la decisión correcta".

Schrötter tiene dolor en el pie izquierdo y su mono de cuero está muy maltrecho. Al final ha tenido suerte con esta aparatosa caída, podrá participar en los entrenamientos de finales de la próxima semana en Portimao.

En la clasificación general del Campeonato del Mundo, Schrötter ya ocupaba la tercera posición por detrás de Bulega y Manzi antes del fin de semana de Jerez.