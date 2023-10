Défaillance des freins : Schrötter a sauté à 200 km/h

Avec une troisième place sur la grille de départ, Marcel Schrötter (MV Agusta) a commencé fort le dernier week-end du championnat du monde Supersport à Jerez, dans le sud de l'Espagne. En course, tout est allé de travers et le Bavarois a chuté à deux reprises.

Lors de la première course du samedi, Marcel Schrötter a franchi la ligne d'arrivée en 15e position, ce qui lui a valu un point, mais il avait auparavant glissé en troisième position. Lors de la deuxième course du dimanche, le pilote de 30 ans était à nouveau en troisième position derrière les pilotes Ducati Nicolo Bulega et Federico Caricasulo, mais il a ensuite été dépassé par Raffaele De Rosa et Stefano Manzi.

Au troisième tour, Schrötter était cinquième lorsque sa moto a violemment percuté les airfences au virage 13, ce qui a entraîné leur dégonflement et l'arrêt de la course. Comme Marcel n'a pas réussi à rentrer au stand dans le temps imparti avec sa F3 800 RR, il n'a pas été autorisé à prendre un nouveau départ plus tard.

"Je n'avais pas de frein", a raconté Schrötter à SPEEDWEEK.com dans le box de son équipe MV Agusta Reparto Corse. "Je me suis retrouvé dans le vide, il n'y avait pas de pression de freinage. Je n'avais pas beaucoup de temps et j'ai essayé de tout donner avec le frein arrière. Mais je n'étais pas sûr de pouvoir le faire à cette vitesse - là, on roule à plein gaz en quatrième vitesse à un bon 200 km/h. Quand ça s'est retrouvé dans le gravier, je me suis laissé tomber de la moto, c'était la bonne décision".

Schrötter souffre du pied gauche et sa combinaison de cuir est très abîmée. Finalement, il a eu de la chance dans cette chute redoutable, il pourra participer aux essais de Portimao à la fin de la semaine prochaine.

Au classement général du championnat du monde, Schrötter était déjà troisième avant le week-end de Jerez, derrière Bulega et Manzi.