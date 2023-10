Guasto ai freni: Schrötter è saltato via a 200 km/h

Marcel Schrötter (MV Agusta) è partito forte nell'ultimo weekend del Campionato Mondiale Supersport a Jerez, nel sud della Spagna, con il terzo posto in griglia. In gara tutto è andato storto, il bavarese è caduto due volte.

Nella prima gara di sabato, Marcel Schrötter ha visto la bandiera a scacchi al 15° posto e ha raccolto un punto per questo, ma in precedenza era scivolato in terza posizione. Nella seconda gara di domenica, il 30enne era di nuovo in terza posizione dietro ai piloti Ducati Nicolo Bulega e Federico Caricasulo, ma è stato poi superato da Raffaele De Rosa e Stefano Manzi.

Schrötter era quinto al terzo giro quando la sua moto è andata a sbattere contro gli airfence alla curva 13, causandone lo sgonfiamento e la gara è stata interrotta. Poiché Marcel non è rientrato ai box con la sua F3 800 RR entro il tempo prescritto, non è stato ammesso alla successiva ripartenza.

"Non avevo freni", ha detto Schrötter a SPEEDWEEK.com nel box del suo team MV Agusta Reparto Corse. "Non ho colpito nulla, non c'era pressione sui freni. Non avevo molto tempo e ho cercato di dare tutto con il freno posteriore. Ma non ero sicuro di poterlo fare a quella velocità: si va a tutto gas a ben 200 km/h in quarta marcia. Quando è finita nella ghiaia sono sceso dalla moto, è stata la decisione giusta".

Schrötter ha dolore al piede sinistro e la sua tuta di pelle è molto malconcia. Alla fine è stato fortunato con questo incidente spaventoso, sarà in grado di partecipare ai test ride alla fine della prossima settimana a Portimao.

Nella classifica generale del campionato mondiale, Schrötter era già al terzo posto dietro a Bulega e Manzi prima del weekend di Jerez.