Falha nos travões: Schrötter saltou a 200 km/h

Marcel Schrötter (MV Agusta) começou bem o último fim de semana do Campeonato do Mundo de Supersport em Jerez, no sul de Espanha, com o terceiro lugar na grelha. Nas corridas tudo correu mal, o bávaro caiu duas vezes.

Na primeira corrida de sábado, Marcel Schrötter viu a bandeira axadrezada em 15º lugar e arrecadou um ponto por isso, mas antes tinha caído para o terceiro lugar. Na segunda corrida de domingo, o piloto de 30 anos estava novamente na terceira posição, atrás dos pilotos da Ducati Nicolo Bulega e Federico Caricasulo, mas foi ultrapassado por Raffaele De Rosa e Stefano Manzi.

Schrötter era quinto na volta 3 quando a sua mota embateu nas barreiras de ar na curva 13, fazendo com que estas se esvaziassem e a corrida tivesse de ser interrompida. Como Marcel não regressou às boxes com a sua F3 800 RR dentro do tempo prescrito, não foi elegível para o reinício mais tarde.

"Não tinha travões", disse Schrötter ao SPEEDWEEK.com na box da sua equipa MV Agusta Reparto Corse. "Não bati em nada, não havia pressão nos travões. Não tinha muito tempo e tentei dar tudo com o travão traseiro. Mas não tinha a certeza se o conseguiria fazer àquela velocidade - lá está, a acelerar a fundo a uns bons 200 km/h em quarta velocidade. Quando caiu na gravilha, abandonei a mota, foi a decisão certa."

Schrötter tem dores no pé esquerdo e o seu fato de cabedal está muito danificado. No final, teve sorte com este acidente assustador e poderá participar nos testes de condução no final da próxima semana em Portimão.

Na classificação geral do campeonato do mundo, Schrötter já estava em terceiro lugar, atrás de Bulega e Manzi, antes do fim de semana de Jerez.