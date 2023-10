Todavía: Ten Kate Yamaha el mejor equipo de SSP en 2023

Stefano Manzi realizó una temporada fantástica: cuatro victorias, once segundos puestos y dos terceros sumaron 408 puntos, que, sin embargo, no fueron suficientes para ganar el Campeonato del Mundo de Supersport 2023. El problema del piloto de Yamaha fue el as de Ducati Nicolò Bulega, que celebró la increíble cifra de 16 victorias y se hizo con el primer triunfo de la temporada en Portimão.

"Con resultados así normalmente eres campeón del mundo, pero tengo una gran diferencia de 95 puntos. Simplemente gané muy pocas carreras", se encogió de hombros Manzi en conversación con SPEEDWEEK.com. "Incluso los segundos puestos no eran fáciles de conseguir contra las motos de última generación, no sólo las Ducati, sino también las MV Agusta. Me adelantan en las rectas y tengo que frenar más tarde para recuperar la posición. No es fácil encontrar un hueco para adelantar, ni siquiera en un circuito como Jerez".

El piloto de Yamaha prosiguió: "Nicolò ha hecho un año muy bueno, sobre todo en comparación con otros pilotos de Ducati. Cuando comparo a los dos, creo que nuestras motos son la diferencia crucial y no el pilotaje o los errores. Mucha gente piensa que soy el favorito para el campeonato del año que viene, pero Montella, por ejemplo, ha mejorado a lo largo de la temporada y Marcel también es rápido y constante. Espero ganar el campeonato del mundo, pero cada año escribe su propia historia".

Sin embargo, Manzi y el equipo Ten-Kate no terminarán la temporada con las manos vacías. Los dos segundos puestos del italiano en Jerez le bastaron para ganar el campeonato por equipos por tercer año consecutivo. La cuota de su compañero Jorge Navarro fue mucho menor con 163 puntos (18pts en Jerez).

"Con esto finaliza nuestra temporada con dos nuevos pilotos, en la que finalmente hemos terminado segundos con Stefano y séptimos con Jorge, y juntos hemos ganado el campeonato por equipos. De esto podemos deducir que hemos tenido una temporada exitosa", se congratuló el director del equipo, Kervin Bos. "Me gustaría dar las gracias sobre todo a nuestros socios y patrocinadores, porque es gracias a su apoyo que podemos conseguir esto, pero también a la gente de Ten Kate en casa que trabaja entre bastidores para asegurarse de que siempre tengamos el mejor material."