Ten Kate Yamaha, la meilleure équipe SSP en 2023

Stefano Manzi a réalisé une saison fantastique : quatre victoires, onze deuxièmes places et deux troisièmes places donnent 408 points, qui n'ont toutefois pas suffi pour remporter le championnat du monde Supersport 2023. Le problème du pilote Yamaha a été l'as Ducati Nicolò Bulega, qui a fêté 16 victoires incroyables et a remporté la saison de manière souveraine avant la fin à Portimão.

"Avec de tels résultats, on est normalement champion du monde, mais j'ai un gros retard de 95 points. Je n'ai tout simplement pas gagné assez de courses", a déclaré Manzi en haussant les épaules lors d'un entretien avec SPEEDWEEK.com. "Même les deuxièmes places n'étaient pas faciles à réaliser contre les motos de nouvelle génération - pas seulement les Ducati, mais aussi les MV Agusta. Elles me dépassent dans les lignes droites et je dois freiner plus tard pour reprendre la position. Ce n'est pas facile de trouver un espace pour doubler, même sur un circuit comme Jerez".

Le pilote Yamaha poursuit : "Nicolò a eu une sacrée bonne année, notamment par rapport aux autres pilotes Ducati. Si je nous compare tous les deux, je pense que ce sont nos motos qui font la différence et non le pilotage ou les erreurs. Beaucoup de gens pensent que je serai le favori du championnat du monde l'année prochaine, mais Montella, par exemple, a progressé au cours de la saison et Marcel est également rapide et constant. J'espère gagner le championnat du monde, mais chaque année écrit sa propre histoire".

Manzi et l'équipe Ten-Kate ne terminent toutefois pas la saison les mains vides. Les deux deuxièmes places de l'Italien à Jerez ont suffi pour remporter le classement par équipe pour la troisième fois consécutive. La part de son coéquipier Jorge Navarro a été bien moins importante, avec 163 points (18 p. à Jerez).

"Ainsi s'achève notre saison avec deux nouveaux pilotes, au cours de laquelle nous avons finalement terminé deuxième avec Stefano et septième avec Jorge, remportant ensemble le championnat par équipe. Nous pouvons donc en déduire que nous avons eu une saison réussie", s'est réjoui le team manager Kervin Bos. "Je voudrais surtout remercier nos partenaires et nos sponsors, car c'est grâce à leur soutien que nous pouvons réaliser cela, mais aussi les gens de Ten Kate à la maison, qui travaillent en coulisses et veillent à ce que nous ayons toujours le meilleur matériel".