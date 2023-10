Ancora: Ten Kate Yamaha la migliore squadra SSP nel 2023

Stefano Manzi ha disputato una stagione fantastica: quattro vittorie, undici secondi posti e due terzi posti hanno portato a 408 punti, che però non sono stati sufficienti per vincere il Campionato del Mondo Supersport 2023. Il problema del pilota Yamaha è stato l'asso della Ducati Nicolò Bulega, che ha festeggiato un incredibile bottino di 16 vittorie e ha conquistato la prima vittoria della stagione a Portimão.

"Con risultati del genere di solito sei campione del mondo, ma io ho un grande distacco di 95 punti. Semplicemente ho vinto troppo poche gare", ha detto Manzi scrollando le spalle in una conversazione con SPEEDWEEK.com. "Anche i secondi posti non sono stati facili da ottenere contro le moto di nuova generazione, non solo la Ducati, ma anche la MV Agusta. Mi superano sui rettilinei e io devo frenare più tardi per riprendermi la posizione. Non è facile trovare un varco per sorpassare, anche su una pista come Jerez".

Il pilota della Yamaha ha continuato: "Nicolò ha avuto un'annata dannatamente buona, soprattutto rispetto agli altri piloti Ducati. Quando paragono noi due, penso che le nostre moto siano la differenza cruciale e non la guida o gli errori. Molti pensano che io sia il favorito per il campionato del prossimo anno, ma Montella, ad esempio, è migliorato nel corso della stagione e anche Marcel è veloce e costante. Spero di vincere il campionato del mondo, ma ogni anno scrive la sua storia".

Tuttavia, Manzi e il team Ten-Kate non chiuderanno la stagione a mani vuote. I due secondi posti ottenuti dall'italiano a Jerez sono stati sufficienti per vincere il campionato a squadre per il terzo anno consecutivo. La quota del suo compagno di squadra Jorge Navarro è stata molto più bassa, 163 punti (18pt a Jerez).

"Si conclude così la nostra stagione con due nuovi piloti, in cui abbiamo finalmente concluso al secondo posto con Stefano e al settimo con Jorge, vincendo insieme il campionato a squadre. Da questo si può dedurre che abbiamo avuto una stagione di successo", ha dichiarato con soddisfazione il team manager Kervin Bos. "Vorrei ringraziare soprattutto i nostri partner e sponsor, perché è grazie al loro sostegno che possiamo raggiungere questo risultato, ma anche le persone di Ten Kate a casa che lavorano dietro le quinte per assicurarsi che abbiamo sempre il materiale migliore".