Ainda: Ten Kate Yamaha a melhor equipa SSP em 2023

Stefano Manzi obteve o máximo de resultados possíveis com dois segundos lugares na final do Campeonato do Mundo de Supersport 2023 em Jerez. O italiano terminou a época como vice-campeão e fez da Ten Kate Yamaha a melhor do mundo.

Stefano Manzi fez uma época fantástica: quatro vitórias, onze segundos lugares e dois terceiros somam 408 pontos, que, no entanto, não foram suficientes para vencer o Campeonato do Mundo de Supersport de 2023. O problema do piloto da Yamaha foi o ás da Ducati, Nicolò Bulega, que celebrou umas inacreditáveis 16 vitórias e conquistou a primeira vitória da época em Portimão.

"Com resultados como este, normalmente é-se campeão do mundo, mas eu tenho uma grande diferença de 95 pontos. Simplesmente ganhei muito poucas corridas", encolheu os ombros Manzi em conversa com o SPEEDWEEK.com. "Mesmo os segundos lugares não foram fáceis de conseguir contra as motos da nova geração - não só a Ducati, mas também a MV Agusta. Elas ultrapassam-me nas rectas e eu tenho de travar mais tarde para recuperar a posição. Não é fácil encontrar uma brecha para ultrapassar, mesmo numa pista como Jerez."

O piloto da Yamaha continuou: "O Nicolò teve um ano muito bom, especialmente em comparação com outros pilotos da Ducati. Quando comparo nós os dois, penso que as nossas motos são a diferença crucial e não a pilotagem ou os erros. Muitas pessoas pensam que sou o favorito para o campeonato do próximo ano, mas o Montella, por exemplo, melhorou ao longo da época e o Marcel também é rápido e consistente. Espero ganhar o campeonato do mundo, mas cada ano escreve a sua própria história".

No entanto, Manzi e a equipa Ten-Kate não vão terminar a época de mãos vazias. Os dois segundos lugares do italiano em Jerez foram suficientes para vencer o campeonato de equipas pelo terceiro ano consecutivo. A quota do seu colega de equipa Jorge Navarro foi muito inferior, com 163 pontos (18 pontos em Jerez).

"Assim termina a nossa época com dois novos pilotos, na qual acabámos por terminar em segundo lugar com o Stefano e em sétimo com o Jorge e, em conjunto, vencemos o campeonato de equipas. Daqui podemos deduzir que tivemos uma época de sucesso", congratulou-se o chefe de equipa Kervin Bos. "Gostaria de agradecer aos nossos parceiros e patrocinadores acima de tudo, porque é através do seu apoio que podemos alcançar isto, mas também às pessoas da Ten Kate que trabalham nos bastidores para garantir que temos sempre o melhor material."