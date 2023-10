Caricasulo rejoint la nouvelle équipe MV Agusta

Depuis 2021, l'équipe Motozoo Racing est active dans le championnat du monde Supersport, jusqu'à présent plutôt sans succès avec la Kawasaki ZX-6R. Mais depuis début octobre, les lecteurs réguliers de SPEEDWEEK.com sont au courant des projets du chef d'équipe Fabio Uccelli de passer à la MV Agusta. Au lieu de deux, nous verrons donc l'année prochaine quatre F3 800 aussi belles que compétitives. En tant que troisième du championnat du monde, Marcel Schrötter a confirmé les performances de la moto à trois cylindres.

Motozoo avait déjà prolongé le contrat de l'Australien Luke Power il y a quelques semaines, et c'est l'Italien Federico Caricasulo qui devrait assurer des résultats intéressants - SPEEDWEEK.com en avait déjà parlé à la mi-octobre. Le pilote de 27 ans a terminé la saison de cette année à la quatrième place du championnat du monde au sein de l'équipe Ducati Althea Racing et a remporté une victoire et terminé sept fois dans le top 3. Au total, Caricasulo a remporté sept courses de catégorie intermédiaire depuis 2016.

"Caricasulo est un pilote Supersport de haut niveau et bien établi, et il sera un atout majeur pour l'équipe. Avec notre nouvelle moto, la MV Agusta F3 800 RR, qui est déjà compétitive, il nous aidera sans aucun doute à obtenir des résultats de premier plan", affirme Uccelli avec conviction. "Malgré son jeune âge, il apporte avec lui une grande expérience. La saison à venir est très excitante pour nous, même si elle comporte quelques défis. Nous nous attendons à une courbe d'apprentissage abrupte et attendons avec impatience les premiers tests".

Après Honda (2016), Yamaha (2017-2019, 2021) et Ducati (2022/2023), MV Agusta est le quatrième constructeur avec lequel Caricasulo prendra le départ du championnat du monde Supersport.

"Je suis ravi d'avoir conclu un accord avec Motozoo Me Air Racing pour la saison Supersport 2024. Nous utiliserons la très estimée MV Agusta F3 800 RR, dont je pense qu'elle peut défier Ducati", a déclaré l'Italien. "Avec une équipe forte, professionnelle et bien préparée, nous avons tous les ingrédients nécessaires pour obtenir un excellent package qui nous permettra de nous battre constamment pour le podium. Je suis déterminé à obtenir une place dans le top 3. Nous avons certainement ce qu'il faut pour cela".