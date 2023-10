Fix: Caricasulo entra nel nuovo team MV Agusta

Il Team Motozoo Racing è attivo nel Campionato Mondiale Supersport dal 2021, finora senza successo con la Kawasaki ZX-6R. Ma dall'inizio di ottobre, i lettori abituali di SPEEDWEEK.com sanno che il boss del team Fabio Uccelli ha intenzione di passare a MV Agusta. Quindi, invece di due, l'anno prossimo vedremo quattro F3 800, perfette e competitive. Marcel Schrötter, terzo classificato nel Campionato del Mondo, ha confermato le prestazioni della moto a tre cilindri.

Motozoo aveva già prolungato il contratto con l'australiano Luke Power settimane fa, e l'italiano Federico Caricasulo dovrebbe fornire risultati interessanti - SPEEDWEEK.com ne ha parlato anche a metà ottobre. Il 27enne ha concluso la stagione di quest'anno con il team Ducati Althea Racing al quarto posto nel Campionato del Mondo, ottenendo una vittoria e sette piazzamenti nei primi tre posti. In totale, Caricasulo ha vinto sette gare della categoria intermedia dal 2016.

"Caricasulo è un pilota Supersport di prim'ordine e affermato e sarà una grande risorsa per la squadra. Con la nostra nuova moto, la MV Agusta F3 800 RR, che è già competitiva, ci aiuterà senza dubbio a raggiungere i massimi risultati", è convinto Uccelli. "Nonostante la sua giovane età, porta con sé un grande bagaglio di esperienza. La prossima stagione è molto eccitante per noi, anche se con alcune sfide. Ci aspettiamo una curva di apprendimento ripida e non vediamo l'ora di iniziare i primi test".

Dopo Honda (2016), Yamaha (2017-2019, 2021) e Ducati (2022/2023), MV Agusta sarà il quarto costruttore con cui Caricasulo gareggerà nel Campionato Mondiale Supersport.

"Sono entusiasta di aver raggiunto un accordo con Motozoo Me Air Racing per la stagione Supersport 2024. Utilizzeremo la quotata MV Agusta F3 800 RR, che credo possa essere utilizzata per sfidare la Ducati", ha dichiarato l'italiano. "Con una squadra forte, professionale e ben preparata, abbiamo tutti gli ingredienti necessari per un pacchetto eccellente con cui possiamo lottare costantemente per il podio. Sono determinato a raggiungere un piazzamento tra i primi tre. Abbiamo sicuramente le carte in regola".