Fix: Caricasulo junta-se à nova equipa MV Agusta

Os leitores regulares da SPEEDWEEK.com já sabem como a nova equipa MV Agusta Motozoo vai estar posicionada no Campeonato do Mundo de Supersport de 2024. Há alguns minutos atrás, o piloto de topo Federico Caricasulo foi oficialmente confirmado.

A Team Motozoo Racing tem estado ativa no Campeonato do Mundo de Supersport desde 2021, até agora sem sucesso com a Kawasaki ZX-6R. Mas desde o início de outubro, os leitores regulares do SPEEDWEEK.com sabem dos planos do chefe de equipe Fabio Uccelli de mudar para a MV Agusta. Assim, em vez de apenas duas, veremos quatro das perfeitas e competitivas F3 800 no próximo ano, com Marcel Schrötter, terceiro classificado no Campeonato do Mundo, a confirmar o desempenho da moto de três cilindros.

A Motozoo já tinha prolongado o contrato com o australiano Luke Power há semanas atrás, e o italiano Federico Caricasulo é suposto fornecer resultados apelativos - a SPEEDWEEK.com também noticiou isto em meados de outubro. O piloto de 27 anos terminou a época deste ano com a equipa Althea Racing da Ducati em quarto lugar no Campeonato do Mundo e alcançou uma vitória e sete lugares entre os três primeiros. No total, Caricasulo venceu sete corridas da categoria intermédia desde 2016.

"Caricasulo é um piloto de Supersport de primeira classe e estabelecido e será um grande trunfo para a equipa. Com a nossa nova moto, a MV Agusta F3 800 RR, que já é competitiva, ele vai, sem dúvida, ajudar-nos a alcançar os melhores resultados", está convencido Uccelli. "Apesar da sua tenra idade, ele traz uma grande experiência. A próxima época é muito entusiasmante para nós, embora com alguns desafios. Esperamos uma curva de aprendizagem acentuada e estamos ansiosos pelos primeiros testes."

Depois da Honda (2016), Yamaha (2017-2019, 2021) e Ducati (2022/2023), a MV Agusta será o quarto fabricante com quem Caricasulo irá competir no Campeonato do Mundo de Supersport.

"Estou entusiasmado por ter chegado a um acordo com a Motozoo Me Air Racing para a temporada de 2024 do Supersport. Vamos utilizar a altamente cotada MV Agusta F3 800 RR, que acredito que pode ser utilizada para desafiar a Ducati", opinou o italiano. "Com uma equipa forte, profissional e bem preparada, temos todos os ingredientes necessários para um excelente pacote com o qual podemos lutar consistentemente pelo pódio. Estou determinado a conseguir um top-3. Temos definitivamente o que é preciso".