El equipo puntero de Yamaha buscó referencias: Valentin Debise ayudó

Evan Bros es un equipo consolidado en el Campeonato del Mundo de Supersport y ha estado luchando en lo más alto desde que cambió de Honda a Yamaha en 2019. Ganó el Mundial el primer año con Randy Krummenacher y en 2020 con Andrea Locatelli. Steven Odendaal y Lorenzo Baldassarri fueron subcampeones en 2021 y 2022.

En el Campeonato del Mundo de Supersport de 2023, sin embargo, el inexperto internacional Andrea Mantovani fue un piloto que no tuvo la calidad de sus predecesores. El piloto de 29 años sólo sumó nueve puntos en seis encuentros, tras lo cual el equipo separó sus caminos. Lorenzo Dalla Porta (de Most), fichado como sustituto, no lo tuvo fácil sin pruebas y no se acercó al podio hasta el final de la temporada. Su mejor resultado fue un 6º puesto en la segunda carrera de Magny-Cours.

El jefe del equipo, Fabio Evangelista, subió a la moto al experimentado Valentin Debise en el test de Jerez para evaluar la situación. El francés ha corrido este año para el GMT94 Yamaha, logrando dos podios y cruzando regularmente la línea de meta entre los seis primeros en el quinto puesto del Campeonato del Mundo.

"Nos pusimos a prueba y enviamos a un nuevo piloto a la pista", explicó Evangelista. "Queremos ganar carreras y, como no teníamos información ni referencias, decidimos hacer esta jornada junto a Valentin. Aún no hemos decidido quién será nuestro piloto el año que viene. De momento, sólo pensamos en sacar el máximo partido de la prueba, que es muy importante para nosotros desde el punto de vista técnico."

Una cosa es segura: Evan Bros seguirá con Yamaha el año que viene. Debise demostró que la R6 del equipo sigue siendo una de las mejores en el test de Jerez. El piloto de 31 años sólo rodó el miércoles, pero marcó tiempos decentes tras unas pocas vueltas, registrando un mejor crono de 1:43.084 minutos. Sólo fue ligeramente más rápido con su moto habitual el fin de semana de la carrera.