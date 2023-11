Le top team Yamaha cherchait une référence : Valentin Debise a aidé

Evan Bros est une équipe bien établie dans le championnat du monde Supersport et se bat au sommet depuis qu'elle est passée de Honda à Yamaha en 2019. Dès la première année, le championnat du monde a été remporté par Randy Krummenacher, puis en 2020 par Andrea Locatelli. En 2021 et 2022, les vice-champions du monde étaient Steven Odendaal et Lorenzo Baldassarri.

En 2023, le championnat du monde Supersport a vu l'arrivée d'un pilote sans expérience internationale, Andrea Mantovani, qui n'avait pas la qualité de ses prédécesseurs. Le jeune homme de 29 ans n'a marqué que neuf points en six meetings, puis la séparation a eu lieu. Lorenzo Dalla Porta (à partir de Most), engagé comme remplaçant, n'a pas eu la tâche facile en l'absence de tests et n'a pas réussi à s'approcher du podium avant la fin de la saison. La 6e place lors de la deuxième course à Magny-Cours a été sa meilleure finition.

Afin de pouvoir faire le point, le chef d'équipe Fabio Evangelista a placé l'expérimenté Valentin Debise sur la moto lors du test de Jerez. Le Français a couru cette année pour GMT94 Yamaha, a décroché deux podiums et a régulièrement croisé la ligne d'arrivée dans le top 6 en tant que cinquième du championnat du monde.

"Nous nous sommes mis à l'épreuve en envoyant un nouveau pilote sur la piste", a expliqué Evangelista. "Nous voulons gagner des courses et comme nous n'avions pas d'informations ni de références, nous avons décidé de faire cette journée ensemble avec Valentin. Nous n'avons pas encore décidé qui sera notre pilote l'année prochaine. Pour l'instant, nous ne pensons qu'à tirer le meilleur parti de ce test, ce qui est très important pour nous d'un point de vue technique".

Une chose est sûre : Evan Bros continuera l'année prochaine avec Yamaha. Debise a prouvé lors du test de Jerez que la R6 de l'équipe était encore l'une des meilleures. Le pilote de 31 ans n'a roulé que le mercredi, mais il est parvenu à réaliser des temps corrects après quelques tours seulement, avec un meilleur chrono de 1:43,084 min. Avec sa moto habituelle, il n'a été que légèrement plus rapide le week-end de la course.