Il top team Yamaha ha cercato un riferimento: Valentin Debise ha aiutato

Evan Bros è un team affermato nel Campionato del Mondo Supersport e sta lottando al vertice da quando è passato da Honda a Yamaha nel 2019. Il Campionato del Mondo è stato vinto il primo anno con Randy Krummenacher e nel 2020 con Andrea Locatelli. Steven Odendaal e Lorenzo Baldassarri si sono classificati secondi nel 2021 e nel 2022.

Nel Campionato mondiale Supersport 2023, invece, l'inesperto Andrea Mantovani è stato un pilota che non ha avuto la qualità dei suoi predecessori. Il 29enne ha ottenuto solo nove punti in sei incontri, dopodiché la squadra si è separata. Lorenzo Dalla Porta (da Most), che è stato portato come sostituto, non ha avuto vita facile senza test e non si è avvicinato al podio fino alla fine della stagione. Il suo miglior piazzamento è stato il 6° posto nella seconda gara a Magny-Cours.

Il boss del team Fabio Evangelista ha messo in sella alla moto l'esperto Valentin Debise durante i test di Jerez per valutare la situazione. Il francese ha corso per GMT94 Yamaha quest'anno, ottenendo due podi e tagliando regolarmente il traguardo tra i primi sei in quinta posizione nel Campionato del Mondo.

"Ci siamo messi alla prova e abbiamo mandato in pista un nuovo pilota", ha spiegato Evangelista. "Vogliamo vincere le gare e, non avendo informazioni o riferimenti, abbiamo deciso di fare questa giornata insieme a Valentin. Non abbiamo ancora deciso chi sarà il nostro pilota il prossimo anno. Al momento pensiamo solo a trarre il meglio da questo test, che per noi è molto importante dal punto di vista tecnico".

Una cosa è certa: Evan Bros continuerà a lavorare con la Yamaha anche il prossimo anno. Debise ha dimostrato che la R6 del team è ancora una delle migliori nei test di Jerez. Il 31enne ha girato solo mercoledì, ma ha fatto segnare tempi decenti dopo pochi giri, registrando un miglior tempo di 1:43.084 minuti. Nel weekend di gara è stato solo marginalmente più veloce con la sua moto abituale.