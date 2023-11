A equipa de topo da Yamaha procurou uma referência: Valentin Debise ajudou

A Evan Bros é uma equipa estabelecida no Campeonato do Mundo de Supersport e tem lutado no topo desde que mudou da Honda para a Yamaha em 2019. O Campeonato do Mundo foi ganho no primeiro ano com Randy Krummenacher e em 2020 com Andrea Locatelli. Steven Odendaal e Lorenzo Baldassarri foram vice-campeões em 2021 e 2022.

No Campeonato do Mundo de Supersport de 2023, no entanto, o internacionalmente inexperiente Andrea Mantovani foi um piloto que não tinha a qualidade dos seus antecessores. O jovem de 29 anos marcou apenas nove pontos em seis encontros, após os quais a equipa se separou. Lorenzo Dalla Porta (da Most), que foi trazido como substituto, não teve um período fácil sem testes e não conseguiu chegar perto do pódio até ao final da época. A sua melhor classificação foi o 6º lugar na segunda corrida em Magny-Cours.

O chefe de equipa Fabio Evangelista colocou o experiente Valentin Debise na moto no teste de Jerez para avaliar a situação. O francês correu pela GMT94 Yamaha este ano, alcançando dois pódios e cruzando regularmente a linha de chegada entre os seis primeiros, em quinto lugar no Campeonato do Mundo.

"Pusemo-nos à prova e enviámos um novo piloto para a pista," explicou Evangelista. "Queremos ganhar corridas e como não tínhamos informações nem referências, decidimos fazer este dia com o Valentin. Ainda não decidimos quem será o nosso piloto no próximo ano. Neste momento, estamos apenas a pensar em tirar o melhor partido do teste, que é muito importante para nós do ponto de vista técnico."

Uma coisa é certa: Evan Bros vai continuar com a Yamaha no próximo ano. Debise provou que a R6 da equipa ainda é uma das melhores no teste de Jerez. O piloto de 31 anos só rodou na quarta-feira, mas estabeleceu tempos de volta decentes após apenas algumas voltas, registando um melhor tempo de 1:43.084 minutos. Ele foi apenas ligeiramente mais rápido com a sua moto habitual no fim de semana de corrida.