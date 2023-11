Marcel Schrötter incertain : la bonne décision ?

De nombreuses équipes du championnat du monde Superbike ont roulé mardi et mercredi derniers à Jerez, où se trouvaient également les équipes de test MotoGP de Honda, Aprilia et Ducati, ainsi que les pilotes du championnat du monde Supersport Adrian Huertas, pour la première fois pour Aruba.it Ducati, et Valentin Debise, à titre d'essai pour Evan Bros Yamaha.

L'équipe MV Agusta Reparto Corse, avec les pilotes Marcel Schrötter et Bahattin Sofuoglu, n'a pas obtenu de place sur la grille de départ et s'est déplacée à Portimao afin de poser les jalons pour 2024 avec le dernier test de la saison.

Il ne s'agissait toutefois pas d'un test exclusif pour les pilotes du championnat du monde, mais d'un track-day normal. Une fois le mauvais temps dissipé sur l'Autodromo Internacional do Algarve, dans l'arrière-pays de Portimao, Schrötter a pu recueillir quelques informations.

"Cela a commencé le jeudi après-midi avec seulement deux tours, le vendredi, le temps s'était un peu amélioré", a raconté Marcel, qui est monté sept fois sur le podium cette année et a terminé troisième du championnat du monde. "Il y a eu trois sessions dont nous avons pu profiter assez facilement. Le samedi, le temps était correct jusqu'à 14 heures et nous avons pu rouler correctement lors de chacune des sessions de 20 minutes. Pendant longtemps, il y avait beaucoup de zones humides et les temps au tour étaient bien trop éloignés du réglage de course. De ce point de vue, ce fut un test difficile. Néanmoins, nous avons pu recueillir quelques informations importantes et de qualité. Pour d'autres choses, nous ne sommes pas sûrs, espérons que nous prendrons les bonnes décisions. J'attends avec impatience les premiers vrais tests en janvier".