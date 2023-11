Marcel Schrötter non è sicuro: la decisione giusta?

Poiché non c'era spazio per il test a Jerez, il team MV Agusta Reparto Corse si è recato a Portimao. Lì, Marcel Schrötter, che si è classificato terzo nel Campionato del Mondo Supersport, ha tracciato la rotta per il 2024.

Numerosi team del Campionato Mondiale Superbike hanno girato a Jerez la scorsa settimana, martedì e mercoledì, dove erano presenti anche i test team MotoGP di Honda, Aprilia e Ducati, oltre ai piloti del Campionato Mondiale Supersport Adrian Huertas, per la prima volta con la Ducati di Aruba.it, e Valentin Debise, in prova con la Yamaha di Evan Bros.

Il Team MV Agusta Reparto Corse, con i piloti Marcel Schrötter e Bahattin Sofuoglu, non ha ottenuto una posizione in griglia e si è trasferito a Portimao per definire la rotta per il 2024 con l'ultimo test della stagione.

Tuttavia, non si è trattato di un test esclusivo per i piloti del campionato del mondo, ma di una normale giornata in pista. Una volta che il maltempo si è dissolto sull'Autodromo Internacional do Algarve nell'entroterra di Portimao, Schrötter ha potuto raccogliere alcune informazioni.

"È iniziato giovedì pomeriggio con solo due giri, ma il tempo è migliorato un po' venerdì", ha detto Marcel, che quest'anno è salito sul podio sette volte e si è classificato terzo nel Campionato del Mondo. "Ci sono state tre sessioni, che abbiamo potuto sfruttare abbastanza bene. Sabato è stato tutto ok fino alle 14:00 e siamo riusciti a girare bene in ognuna delle sessioni di 20 minuti. Per molto tempo ci sono state molte chiazze di umidità e i tempi sul giro erano troppo lontani dall'assetto da gara. Da questo punto di vista, è stato un test difficile. Tuttavia, siamo riusciti a raccogliere alcune informazioni importanti e valide. Non siamo sicuri di altre cose, ma speriamo di prendere le decisioni giuste. Non vedo l'ora che arrivino i primi test veri e propri a gennaio".